Sagnol: le Bayern Munich a rejeté Raphael Varane avant de se rendre au Real Madrid

Il y a quelques jours, BFW a publié un article sur quatre «what-ifs» qui auraient pu changer la saison pour le Bayern Munich. Aujourd’hui, nous pouvons en ajouter un de plus à la liste. Selon l’ancien arrière droit Willy Sangol, le Bayern aurait pu signer Raphael Varane du RC Lens, avant que le jeune ne se rende au Real Madrid. Le joueur de 18 ans est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux du jeu, remportant la coupe du monde et plusieurs titres de Ligue des champions.

Comment une telle erreur s’est-elle produite? S’adressant à un programme sur RMC, Sagnol a expliqué ce qui s’est passé: (via Fussball Transfers)

Un jour, un ami m’a appelé et m’a dit: «Il faut absolument jeter un œil à un jeune joueur super intéressant. J’ai tout de suite vu à quel point Varane était mature. Quand j’ai tout transmis au club, on m’a dit qu’il était encore trop cher pour un jeune de 18 ans. Deux mois plus tard, Varane est allé au Real Madrid pour 10 millions d’euros.

À en juger par les âges énumérés, cela doit avoir eu lieu en 2011, lorsque le Bayern était en forme après une saison désastreuse de Louis van Gaal. Jupp Heynckes a stabilisé le bateau cette année-là et les Bavarois ont acheté un Jerome Boateng de 22 ans à Manchester City en renfort défensif, en plus de Rafinha et Manuel Neuer pour une dépense estivale agressive de près de 50 millions d’euros.

Dans ce contexte, la décision de ne pas opter pour Varane prend beaucoup plus de sens avec le recul. Le Bayern a choisi une quantité plus éprouvée à Boateng, qui avait l’avantage d’être allemand, éprouvé en championnat, et est venu pour des frais de transfert relativement bas. Boateng lui-même est devenu une acquisition digne pour le club, se cimentant comme un défenseur de classe mondiale et remportant les triples et la coupe du monde.

C’était une mauvaise décision?

Bien sûr, une question de «et si» persiste. Si le Bayern avait acheté Varane au lieu de Boateng, aurait-il pu gagner la Ligue des champions cette année-là? Après tout, c’est l’erreur de Boateng qui a mené à l’égalisation de Drogba dans la finale qui ne sera pas nommée. Le Français aurait-il mieux fait dans ce coin?

En revanche, le jeune Varane ne s’est pas imposé avant la saison 14/15. Jusque-là, il roulait toujours sur le banc du Bernabeu. Entre-temps, Boateng s’était imposé comme le meilleur défenseur central du monde et excellait sous la stricte supervision de Pep Guardiola. Le Bayern aurait-il eu autant de succès avec un Varane inexpérimenté à la barre, au lieu du Boateng stable à son apogée?

Enfin, Varane lui-même a infligé deux défaites au Bayern lors de saisons consécutives en Ligue des champions. Compte tenu de la proximité atroce de ces deux liens, Varane pourrait-il faire pencher la balance en faveur du Bayern? Qui peut dire? à la fin, nous pouvons débattre de ces choses jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, mais le fait est que le football est un jeu amusant. Au niveau où le Bayern opère, le recrutement dépend d’une quantité importante de chance. Parfois, vous finirez par faire le mauvais choix.

Chaque club a des histoires comme celles-ci, où il a raté un joueur qui est devenu un joyau plus tard dans sa carrière – le Bayern n’est pas différent. Il est inutile de se raccrocher à ces choses, il vaut mieux regarder vers l’avenir et espérer le meilleur.