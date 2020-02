Saint-Étienne se rend à Lyon dans les deuxièmes pronostics du Derby Plus Rhône-Alpes Ligue 1

Le milieu de terrain français de Saint-Etienne Bilal Benkhedim (C) rivalise avec le milieu de terrain français de Brest Paul Lasne (L) et le milieu de terrain français de Brest Hugo Magnetti pendant le match de football français L1 entre le Stade Brestois 29 et l’AS Saint-Etienne au stade Francis Le Ble à Brest, ouest de la France le 16 février 2020. (Photo de Fred TANNEAU / .) (Photo de FRED TANNEAU / . via .)

Nous avons atteint le 27e tour de matches de Ligue 1. Ce week-end voit le deuxième Derby Rhône-Alpes de la saison alors que Saint-Etienne se dirige vers son rival amer Lyon avec Dennis Bouanga dans l’espoir d’aider les Verts à compléter le doublé de la ligue. Les dirigeants du Paris Saint-Germain accueillent Dijon, Marseille se rendent à Nîmes, Rennes se rendent à Toulouse alors qu’il y a un affrontement crucial au fond alors qu’Amiens accueille Metz.

Prédictions de Ligue 1

Saint Etienne cherche à terminer le doublé de la ligue sur Lyon

Lyon et Saint Etienne rencontrent sans doute leur rencontre la plus cruciale des dernières saisons. Les deux équipes sont sous une forme de championnat décevante et veulent désespérément enflammer leurs saisons et une victoire en derby pourrait être tonique. Lors de la dernière rencontre entre les deux parties, Claude Puel se chargeait pour la première fois tandis que Sylvinho le prendrait pour la dernière fois. Les dirigeants ont peut-être changé pour les deux clubs, mais les difficultés similaires sur le terrain sont claires pour tous.

Saint Etienne se dirige vers ses rivaux amers qui cherchent à compléter le doublé de la ligue après avoir arraché un dernier vainqueur lors de leur rencontre en octobre. Dennis Bounaga a provoqué le chaos de la ligne de fond de Lyon dans ce match et l’attaquant gabonais est probablement le vainqueur du match pour Les Verts après avoir marqué neuf buts en championnat, et il a fait un retour très nécessaire sur la feuille de match contre Reims. Un autre succès du derby pourrait être l’envie nécessaire de Saint-Etienne d’avoir démarré une seule fois lors de leurs dix derniers matchs. Une victoire est vitale pour Saint-Etienne avec l’équipe de Claude Puel à seulement deux points de la zone de relégation.

Bien que leur forme de ligue soit largement incohérente, cela a été une bonne semaine rare pour Rudi Garcia et Lyon. Les Gones ont vu Metz avant de produire une performance exceptionnelle contre la Juventus en Ligue des champions. Il devrait y avoir beaucoup de confiance à travers les joueurs lyonnais, mais ils sont conscients qu’ils ont besoin d’une victoire dimanche. Lyon est à six places de la Ligue des champions et doit trouver des victoires consécutives pour la première fois mi-janvier.

Aussi bien que Saint Etienne, Amiens a également besoin d’une victoire vitale

Amiens fait face à un affrontement crucial en accueillant Metz. L’équipe de Luka Elsner cherche désespérément une victoire pour relancer sa charge de survie après avoir disputé 14 matches de championnat sans victoire. Leurs adversaires, Metz, planent dangereusement au-dessus des trois derniers sans avoir gagné lors de leurs quatre derniers matchs.

Malgré de récentes performances améliorées, les victoires échappent toujours à Elsner et à son équipe. Ils concèdent des objectifs bon marché et ont du mal à les garder à l’écart. Cependant, ils ont des performances positives sur lesquelles s’appuyer après avoir tiré leurs deux derniers matchs. Ils ont été excellents contre le PSG malgré quatre buts décevants, mais leur affichage défensif était bien meilleur car ils ont empêché Strasbourg de récupérer une feuille blanche vitale. Elsner a maintenant besoin d’une performance complète avec des objectifs et de la solidité à l’arrière.

Un élément crucial de ce match est que Metz manque le meilleur buteur Habib Diallo qui est suspendu. C’est un coup dur pour les visiteurs qui cherchent à atténuer leurs problèmes de relégation. L’attaquant de 12 buts est certainement une énorme perte pour les visiteurs, mais Frédéric Antonetti sera confiant que son équipe pourra toujours obtenir un résultat positif.

LWOF Ligue 1 Predictions

Jeu du vendredi

Nimes v Marseille

Les deux parties se dirigent vers ce match, cherchant à répondre aux défaites de la ligue la dernière fois. Nîmes a vu sa série de victoires de quatre matchs se terminer, mais se diriger vers cette quête d’une troisième victoire consécutive à domicile. Marseille a vu son quatorze matchs sans défaite se terminer mais ne l’a plus perdu depuis fin octobre.

Nîmes 1-1 Marseille

Jeux du samedi

Amiens contre Metz

Un affrontement crucial pour les deux parties. Amiens est sans victoire sur quatorze, Metz est sans victoire sur quatre. Un match qu’aucune équipe n’ose perdre.

Amiens 1-0 Metz

Brest v Angers

Brest profite d’une bonne forme sans défaite lors de ses quatre derniers matchs avec six points. Les visiteurs d’Angers ont remporté une victoire cruciale lors de leur dernière sortie et tenteront de remporter des victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis septembre.

Brest 2-0 Angers

Monaco v Reims

Monaco se lance dans cette quête d’une quatrième victoire en cinq matchs. Reims est en bonne forme et ne perd qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matchs.

Monaco 1-0 Reims

Montpellier v Strasbourg

L’équipe locale a perdu ses deux derniers matchs et doit réagir. Les visiteurs de Strasbourg sont invaincus en quatre matchs avec huit points.

Montpellier 1-2 Strasbourg

Paris Saint-Germain contre Dijon

Les leaders du PSG sont invaincus en quinze matches de championnat en remportant treize. Les Dijon en difficulté n’ont gagné qu’une seule fois sur cinq mais ont tiré leurs trois derniers matchs.

Paris Saint-Germain 3-0 Dijon

Toulouse v Rennes

Toulouse, sous-sol de Ligue 1, est sans victoire en seize matchs de championnat et se retrouve à quatorze points à la dérive de la sécurité. Rennes vient de remporter une première victoire en quatre matchs et aura envie de réaliser des victoires consécutives.

Toulouse 0-2 Rennes

Jeux du dimanche

Bordeaux v Nice

Deux faces en forme décente s’affrontent. Bordeaux n’a perdu qu’une seule fois sur six, Nice n’a perdu qu’une seule fois sur dix mais a du mal à concocter une série de victoires consécutives.

Bordeaux 2-1 Nice

Lyon v Saint Etienne

Un derby vital pour les deux parties. Lyon vise des victoires consécutives en championnat tandis que Saint-Etienne cherche à arrêter sa pourriture et à terminer le doublé de la ligue. Sans doute leur affrontement le plus crucial au cours des dernières saisons.

Lyon 2-0 Saint Etienne

Nantes v Lille

L’équipe locale vient de remporter une formidable victoire à Marseille. Ils cherchent à prolonger leur invaincu à quatre matchs et à assurer des victoires consécutives. Les visiteurs lillois recherchent une cinquième victoire en six matches.

Nantes 1-1 Lille

