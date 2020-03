“Saison à risque. Je vous dis les 4 dates d’un éventuel redémarrage”

Le football a arrêté et le monde entier attend avec anxiété son reboot. L ‘UEFAen fait, il s’interroge sur les solutions possibles pour donner une date à la reprise des compétitions européennes. Récemment, le président de la même organisation, Aleksander Ceferina révélé 4 plans alternatifs pour terminer la saison. L’exécutif slovène l’a fait dans une interview au journal italien Repubblica.

Les 4 possibilités

«En ce moment dramatique, le plus important est la santé, pour sortir de cette crise. Le football arrêté symbolise l’arrêt de l’Europe et du monde. Il y a trois options: recommencer à la mi-mai, juin ou fin juin. Si nous ne réussissons pas, la saison serait probablement perdue. Il y a aussi la possibilité de reprendre au début du suivant, en commençant le suivant plus tard. Mais nous devrons voir la meilleure solution pour les ligues et les clubs. Maintenant, cependant, nous devons attendre comme tout autre secteur: personne ne sait quand la pandémie prendra fin ».