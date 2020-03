Salah va snober le transfert du Real Madrid pour deux raisons majeures, selon un expert

Date de publication: Mercredi 4 mars 2020 1:22

Mohamed Salah rejettera la possibilité d’abandonner Liverpool et de rejoindre le Real Madrid cet été, a affirmé le magnat Steve McManaman.

Le mois dernier, des informations ont fait savoir en Espagne que Los Merengues avait froid aux yeux aux coûts potentiels liés à la signature de l’objectif n ° 1 Kylian Mbappe du PSG et se tournera plutôt vers Salah comme une alternative moins chère cet été.

Et même Jamie Carragher a suggéré que les fans de Liverpool ne seraient pas opposés à une vente potentielle de 150 millions de livres sterling étaient réels pour faire un geste pour l’Égyptien cet été, pour ajouter encore plus de carburant au feu.

Cependant, McManaman, qui a lui-même déménagé d’Anfield au Bernabeu à l’été 1999, dit que le Real n’est pas en mesure de garantir les plus grands trophées du jeu, ainsi que le fait que la Liga est maintenant derrière la Premier League en termes de qualité, signifie Salah est beaucoup plus susceptible de rester à Anfield.

“Je vois son avenir à Liverpool pour être honnête”, McManaman dit dans sa chronique pour HorseRacing.net.

«En ce qui concerne toute cette aura sur le Real Madrid et Barcelone, je pense que les joueurs sont toujours liés avec eux parce qu’ils étaient tous les deux considérés comme les meilleures équipes du monde à l’époque, mais les meilleures équipes sont maintenant en Premier League.

«Il y a quatre ou cinq ans, tout le monde disait« Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid »parce qu’ils gagnaient des choses et eux et Barcelone gagnaient la Ligue des champions tous les deux ans.

“Les meilleures équipes d’Europe sont maintenant en Angleterre, donc je ne comprends pas pourquoi vous devez vous rendre en Liga à la minute.”

McManaman, qui a récemment écarté les chances de Liverpool de signer Jadon Sancho, a poursuivi: “A moins que le Real Madrid ne signe quatre ou cinq grands joueurs dans un proche avenir, alors ils ne joueront que le deuxième violon pour les équipes de Premier League.

«La même chose s’applique à Barcelone. Lionel Messi va prendre sa retraite dans les prochaines années et le Real Madrid va perdre Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema. Ils sont tous dans la trentaine et il va y avoir une véritable phase de transition en Espagne au cours des deux prochaines années.

«Nous commençons à voir le déclin des meilleures équipes espagnoles avant cette période de transition. À mon avis, l’avenir des footballeurs superstars appartient à l’Angleterre. »

Elneny avertit Salah

Les affirmations de McManaman font suite aux commentaires du coéquipier égyptien de Salah Mohamed Elneny, qui la semaine dernière, Salah aurait fait une énorme erreur en déménageant en Liga.

«Pour moi, il joue actuellement pour l’une des meilleures équipes du monde. Il est une superstar à Liverpool.

«Si j’étais lui, je resterais à Liverpool. Vous voyez qu’Eden Hazard a du mal au Real après avoir quitté Chelsea.

«Bien sûr, le Real Madrid est plus grand que Liverpool, Barcelone est plus grand que Liverpool. Mais il est très installé dans son club actuel et cette équipe de Liverpool est là-haut avec les meilleurs. Je ne sais pas ce qu’il pense à l’intérieur mais je resterais certainement à Liverpool. “

Elneny, actuellement en prêt à Besiktas auprès de Arsenal, a ajouté: «Les fans de Liverpool l’adorent. Il marque des buts. Il est en passe de devenir un grand Liverpool et je pense que c’est parfait. “