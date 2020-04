“Salaires? Accords individuels de A à C. Sur des verdicts impossibles à plaire à tous”

ROME. Après la tempête, le calme éclate. la Ligue Serie A ces derniers jours a trouvé un accord sur baisse des salaires des footballeurs, accord entre les différents Présidents qui n’a pas du tout satisfait les Associés. Immédiatement un communiqué de presse puis les paroles de Tommasi et Calcagno pour révéler une certaine gêne à apprendre la politique que les clubs entendent poursuivre.

PLUS DE PIÈCES SÉRÉNES

la vice-président de l’AIC, aux microphones de Radio Rai, il a ensuite ouvert une lueur importante en rassurant les esprits: «Je réitère que celle de la Ligue de Serie A n’était pas une proposition pour nous, plus que tout autre un communiqué de presse précisant que les négociations entre membres et clubs peuvent également avoir lieu individuellement. La communication est également intervenue lorsque certains clubs avaient déjà commencé à traiter individuellement avec les joueurs. – il admet Calcagno – Je ne pense pas qu’un forçage soit nécessaire, aujourd’hui il semble y avoir du bon sens et le problème est raisonné avec plus de sérénité. L’AIC a la responsabilité d’éviter les conflits, en particulier dans une phase délicate comme celle qui traverse le pays “.

ACCORDS PERSONNELS

Convention collective, comme prévu déjà au début de l’urgence, difficile à mettre en œuvre compte tenu des énormes différences entre les différentes catégories: «Entre Serie A et Serie C les différences sont énormes, il n’est pas possible de tracer une ligne commune, puis aussi en interne des mêmes équipes, les situations sont contractuellement différentes. A cet égard, la négociation joueur par joueur est souhaitable, entre autres, ce dernier a immédiatement fait preuve d’une grande disponibilité à tous les niveaux “.

TIR ET VERDICTS

Sur la reprise des activités: «Nous travaillons pour aller encore au-delà du 30 juin, si l’épidémie de tragédie nous a la responsabilité de boucler les championnats. Nous ne pouvons pas nous trouver mal préparés si les autorités nous donnent le feu vert, je pense que c’est une position commune car nous attendons tous des indications. Recommencer signifierait que la phase aiguë a été surmontée, alors nous avons les directives des médecins du sport qui nous garantissent. En tout cas, je crois que le prochain championnat risque de débuter plus tard, mais nous avons la responsabilité sportive de définir les promotions et les relégations, il sera impossible de satisfaire tout le monde et il y aura toujours du mécontentement “.