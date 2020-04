“Salaires? Joueurs inquiets. A propos des avantages et des inconvénients …”

NAPLES. Élu en février meilleur jeune agent sportif de Serie C, à l’occasion de Prix ​​du sport italien tenue dans celle de Castellammare di Stabia, la région de Brindisi Valeriano Narcisi est l’un des acteurs émergents du football italien, actif entre les professionnels et la Serie D.

L’AGENT PARLE

Notre rédaction s’est jointe à lui pour analyser la situation de notre football au moment de Covid-19, entre la reprise des activités et des initiatives en faveur de tous ces membres qui n’ont pas la chance de pouvoir compter sur des salaires millionnaires: “En ce qui me concerne, plus que de soutenir mes clients sur le plan humain, je ne peux pas le faire, ils essaient d’apporter un soutien psychologique dans un moment vraiment difficile. Nous devons penser positivement, mais peu importe le nombre de questions que nous nous posons sur l’avenir, je pense que personne ne peut franchement avoir certaines réponses. – Narcisi a commencé – Jusqu’à ce que le problème des coronavirus soit résolu, nous ne pourrons jamais vraiment comprendre quoi faire à l’avenir, inutile de compter sans l’hôte pour l’instant, nous avons juste besoin de serrer les dents. Salaires? A juste titre, les joueurs sont inquiets de ce point de vue, malheureusement nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer dans quelques mois, pour programmer il faut avoir des certitudes “.

Ph AIC, football

COMMENCER OU NON? POUR ET CONTRE

Sur la fermeture des championnats d’ici l’été, il est difficile de faire des pronostics: «Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, si vous pouvez terminer la saison, cela signifie que l’urgence est de retour et c’est une excellente nouvelle, mais après plusieurs mois d’arrêt amener les enfants sur le terrain n’est pas facile et en pensant à plusieurs catégories, je ne sais pas à quel point c’est gérable. Tout réinitialiser? C’est une possibilité, mais le problème demeure de définir la promotion et les rétrocessions, avec tous les problèmes connexes attachés. – rappelle l’avocat du sport – Pour donner des réponses plus concrètes, je pense que cela prendra encore un certain temps, la programmation ne peut être efficace que si le virus cesse d’exister, il y a encore trop de morts et il ne s’agit pas de réfléchir à la meilleure solution, mais de garantir une récupération dans sécurité pour tous les professionnels “.

SALAIRES CHAOS

En Serie A, un accord de base a été conclu entre les clubs, mais il reste à comprendre en C et chez les amateurs comment résoudre le nœud salarial: «Aujourd’hui, c’est compliqué d’en parler, nous allons sûrement tous payer des droits de cette situation mais la reprise, j’espère qu’il y en aura en tout cas. Je crois que des personnes qualifiées exprimeront leurs salaires, des organismes chargés de la protection des membres, il y a beaucoup de jeunes qui gagnent le minimum syndical et doivent absolument les soutenir – continue Narcisi – Évidemment le problème est général, tout employé d’une entreprise est aujourd’hui à à la recherche d’une solution, je me mets à la place de ceux qui ont une famille et doivent subvenir aux besoins quotidiens. Le fonds de licenciement, l’aide aux matches de TVA, ne sont que les premiers pas mais je crois que surtout dans Lega Pro et LND, il faudra penser comme dans une entreprise où les joueurs sont les travailleurs. ”

Ph AIC, calcium 3

FORMATION DE TIR

En Allemagne, de nombreux clubs ont repris l’entraînement, bien qu’avec des restrictions, tandis qu’en Italie, après les vacances de Pâques, il y aura un nouveau briefing pour évaluer ce qu’il faut faire dans ce sens: «Je ne suis pas virologue mais je crois que pour prendre certaines décisions, il faut des certitudes dès le départ. du point de vue de la santé, également parce que si vous recommencez à vous entraîner et que vous êtes infecté, vous devez rester immobile pendant deux semaines. La situation en Allemagne est peut-être différente, peut-être peut-elle nous aider à trouver des réponses en Italie aussi. En ce moment, à mon avis, la bonne chose est de rester à la maison, alors si des signes encourageants pour la reprise des activités devaient arriver, je suis sûr que nous devrons savoir comment le faire correctement. “

POSTILLA COVID?

Certaines preuves scientifiques évoquent la possibilité, une fois la pandémie actuelle close, que Covid-19 se reproduise à l’avenir avec la nature cyclique de toute influence. Cette éventualité pourrait pousser les clubs et les syndicats de joueurs à établir une note spéciale dans les futurs contrats, il y a déjà ceux qui en parlent: «C’est une situation nouvelle et difficile à déchiffrer, nous devons tous souffrir un peu pour le moment, protégeant évidemment ceux qui ne le font pas. peut répondre aux exigences minimales. Note de Covid? Avant de prendre une décision à cet égard, il est nécessaire de comprendre quand le vaccin arrivera, chaque discours est prématuré et pour le moment, la seule façon de vaincre le virus est de rester à la maison. Logiquement, alors, si vous jouez et que vous devez établir des notes dans les contrats, qui le fera? Personne ne peut prédire la situation dans 4-5 mois, j’espère qu’en septembre nous pourrons à nouveau parler du football, cela signifiera que l’urgence du Coronavirus sera derrière nous “.