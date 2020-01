Salas partagé avec River historical »

Dimanche 12 janvier 2020

À travers son compte Instagram, le “ Matador ” a partagé sa rencontre avec les emblèmes du club, tels que l’actuel DT, Marcelo Gallardo et Enzo Francescoli. Salas était également présent à la réunion que le «millionnaire» a joué contre l’Uruguay National.

L’ancien attaquant national et capitaine de l’équipe nationale chilienne Marcelo Salas, dans son état d’idole de River Plate, a échangé avec l’entraîneur, Marcelo Gallardo, et les référents du “ millionnaire ”, Juan Pablo Sorín et Enzo Francescoli.

À travers le compte Instagram, l’ancienne Université du Chili a partagé la réunion qui a eu lieu à Punta del Este, une ville dans laquelle River Plate a affronté un ami de Montevideo National, dans un important duel d’avant-saison pour la reprise de la Super League.

Le “Matador” était de bonne humeur avec ses anciens coéquipiers et a même exhorté Sorin et Francescoli à apprendre la célébration mythique, un genou sur le sol et pointant vers le ciel, que les deux personnages pouvaient exécuter, mais avec des difficultés.

Au cours de sa première étape dans l’équipe argentine entre 1996 et 1997, Salas a converti 48 buts et remporté trois titres nationaux et une Super Coupe en 1997.