Salernitana, Ventura: “Les absences vont peser, Capezzi pourrait commencer”

Conférence de presse ce matin pour le technicien de Salernitana Gian Piero Ventura, obligés de faire face à une nouvelle urgence: “Il n’y a pas grand-chose à étudier, nous avons des hommes comptés. Déjà dans le passé nous nous sommes retrouvés face à une situation de ce genre et dans l’ensemble nous l’avons assez bien surmontée. J’espère comprendre si celui de Vérone n’était qu’un faux pas, combiné avec la seconde mi-temps avec Trapani ce qui n’était pas excitant. En termes de blessures, Curcio avait un problème musculaire tandis que Cicerelli avait mal au genou et nous avons préféré ne pas prendre de risques supplémentaires. Parfois, je lis une urgence quand un joueur est absent, nous en avons même sept mais nous pensons qu’il est important d’encourager ceux qui prendront le terrain car nous pouvons encore ramener le résultat à la maison. Sans aucun doute, ne pas avoir Akpro, Cicerelli et Lombardi aura un poids important. déjà décidé qui jouera aux côtés de Djuric: Jallow est le favori, il pourrait aussi y avoir les débuts de Capezzi. à cela nous revenons d’une séquence très positive: nous ne sommes pas un concasseur, comme je l’ai toujours dit, mais nous allons bien et la conscience que si nous voulons nous pouvons nous devons rester en vie.

L’entraîneur poursuit: “C’est le jeu classique dans lequel l’approche sera fondamentale, Livourne ne peut pas se permettre d’autres faux pas et pourra nous mettre sous si nous n’avons pas la bonne attitude. Nous savons très bien que nous sommes en situation d’urgence, que nous avons perdu des joueurs depuis longtemps, que la situation de Cicerelli doit être approfondie car il n’y a pas eu les améliorations que nous attendions, mais le championnat entre dans la phase décisive et il peut être dangereux de laisser des points sur la route. Nous jetons les bases pour créer quelque chose de durable pour Salerne, mais en même temps nous sommes ambitieux: dans un mois nous verrons où nous serons, certainement notre chemin de croissance se poursuit et nous ne devons pas pleurer sur nous sinon nous annulons tout ce que nous avons fait durant ces mois. Le classement émergera sous peu, le réel émergera valeurs et nous verrons si Salernitana sait comment être prêt. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour bien faire demain, au filet ou des absences qui nous pénalisent et pas un peu. Il faudra bien lire les situations, vouloir être des protagonistes, continuer à travailler pour s’améliorer jour après jour comme je l’ai dit depuis la première séance d’entraînement en retraite. Les objectifs ne changent pas: apporter des connaissances et battre le concept de culture du travail. Je ne connais pas d’autre moyen d’arriver au sommet. Je suis satisfait de ce que nous avons fait, si nous lisons le classement et pensons aux points que nous avons jetés, il y a même des regrets. Battre Livourne nous permettrait d’aller à Frosinone avec une tête différente, de jouer à ces jeux fascinants que j’aime. Tout ce que je dois demander à l’équipe est de mettre ce que nous avons semé sur le terrain: si nous avons la bonne mentalité pendant 90 minutes, il y a de bonnes chances de ramener le résultat à la maison. Nous allons essayer de tirer le meilleur parti des caractéristiques des joueurs disponibles, je sais très bien que Gondo est différent de Jallow. Capezzi? La demi-aile ou le centre ne fait aucune différence, c’est un élément d’expérience qui peut aider. ”