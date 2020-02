Salernitana, Ventura: “Nous avons fait notre jeu même en cas d’urgence”

“Dans l’urgence dans laquelle nous étions, nous sommes arrivés sur le terrain du deuxième au classement pour jouer notre match. Nous avons joué avec personnalité, malgré un peu de difficulté à finaliser. Le match a été décidé par un épisode et le tirage aurait probablement été le résultat le plus juste ». Ce sont les mots du technicien de Giampiero Ventura dans l’après-match de Frosinone-Salernitana 1-0. “Par rapport au début de la saison” – a conclu l’entraîneur – “nous avons connu une croissance exponentielle que nous espérons poursuivre. L’aspect fondamental est de récupérer les blessés le plus rapidement possible, afin d’avoir plus de solutions disponibles. J’espère que la performance d’aujourd’hui peut être le début d’un nouveau championnat pour nous. “