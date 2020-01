LINCOLN, ANGLETERRE – 20 NOVEMBRE: Bruno Andrade de Lincoln City lors de la FA Cup First Round Replay match entre Lincoln City et Ipswich Town au Sincil Bank Stadium le 20 novembre 2019 à Lincoln, en Angleterre. (Photo de Chris Vaughan – CameraSport via .)

Salford City a confirmé avoir signé avec l’ailier Bruno Andrade de Lincoln City un contrat de deux ans et demi.

Salford City signe Bruno Andrade de Lincoln City

Carrière à Lincoln City

Le joueur de 26 ans a connu un succès au LNER Stadium.

Après avoir signé à l’été 2018 de Boreham Wood, il a réussi lors de sa première saison avec le club, marquant 11 buts toutes compétitions confondues et remportant le titre de Ligue 2 avec les Imps.

Cependant, il a eu du mal à passer à la Ligue 1, ne retournant qu’un seul but après 17 apparitions.

Andrade a souffert de blessures cette saison, après avoir été blessé aux ischio-jambiers lors de la défaite de Lincoln Cup en rejeu contre Ipswich Town.

Avec seulement six mois restant sur son contrat actuel, les Imps souhaitaient recevoir des honoraires pour l’ailier.

S’adressant à Mark Whiley de Lincolnshire Live, le manager de Lincoln City, Michael Appleton, a déclaré: «C’est un bon joueur avec beaucoup de rythme, mais la réalité est qu’il est dans les six derniers mois de son contrat et qu’il a fait une offre fantastique que nous ne pouvons nulle part près du match. . “

Bruno Andrade la dernière signature pour Salford City

L’arrivée de Bruno Andrade est la deuxième arrivée du mercato de janvier pour Salford City, après l’arrivée de Tom Elliott.

Les Ammies cherchent à se renforcer en attaque dans le but d’aider à atteindre les play-offs. Ils ont marqué 33 buts en 27 matchs.

En conséquence, le patron de Salford, Graham Alexander, espère que les deux nouveaux ajouts pourront contribuer à leur objectif. Adam Rooney est actuellement le meilleur buteur des Ammies, avec seulement six buts cette saison.

Cependant, Salford pourrait devoir se contenter de mi-table cette saison. Ils occupent actuellement la 14e place, 12 points derrière Forest Green Rovers, qui occupent la dernière place des éliminatoires de la Ligue Deux.

