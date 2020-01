LINCOLN, ANGLETERRE – 29 DÉCEMBRE: Lincoln City’s Michael O’Connor pendant le Sky Bet League One match entre Lincoln City et Ipswich Town au stade LNER le 29 décembre 2019 à Lincoln, en Angleterre. (Photo de Chris Vaughan – CameraSport via .)

Salford City a confirmé avoir signé un contrat avec le milieu de terrain Michael O’Connor de League One, Lincoln City, jusqu’à la fin de la saison.

Salford City signe Michael O’Connor de Lincoln City

Le milieu de terrain Michael O’Connor a signé pour le club de Lincoln City!

👉 https://t.co/5CIwqExPIY#WeAreSalford 🦁🔴 pic.twitter.com/cnrubDea4A

– Salford City FC (@SalfordCityFC) 15 janvier 2020

Milieu central expérimenté

O’Connor est le deuxième joueur à faire la transition entre les deux clubs, après le transfert de Bruno Andrade à Salford.

Le joueur de 32 ans est un milieu de terrain central expérimenté de la Ligue de football; les Ammies seront le septième club d’O’Connor de sa carrière.

Ayant commencé sa carrière avec Crewe Alexandra, O’Connor a passé trois saisons à Gresty Road avant de rejoindre Scunthorpe United en 2009.

Il a ensuite passé trois autres saisons avec Scunthorpe, subissant le chagrin de la relégation avant de se retirer en Ligue Deux pour rejoindre Rotherham United, où il a aidé la promotion du sceau Millers.

Après Rotherham, O’Connor a passé deux ans avec Port Vale et le comté de Notts, avant de déménager à Lincoln City, un club où il a bénéficié d’un prêt plus tôt dans sa carrière.

Le joueur de 32 ans a ensuite aidé les Imps à obtenir une promotion lors de sa première saison. Jusqu’à présent cette saison, il a fait 20 apparitions dans toutes les compétitions, marquant une seule fois.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site officiel de Salford City, le milieu de terrain a déclaré: «Je suis venu ici avec la conviction que je peux aider l’équipe à essayer de se rendre aux éliminatoires cette année.

«J’ai fait le tour de la Ligue deux, j’ai eu deux promotions de la Ligue deux, je sais ce qu’il faut pour obtenir une promotion de cette ligue.

“Je suis impatient de le voir, c’est un autre défi pour moi et j’ai hâte de relever des défis.”

Salford fait actuellement face à une demande difficile pour atteindre les éliminatoires cette année. Ils occupent la 14e place, à 12 points des places des éliminatoires.

L’équipe de Graham Alexander affrontera Forest Green Rovers lors de son prochain match, avant d’accueillir son rival local Oldham Athletic en Ligue Deux.

Photo principale

Intégrer à partir de .