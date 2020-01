Salford City signe un contrat permanent avec James Wilson d’Aberdeen

LEIGH, GREATER MANCHESTER – 23 OCTOBRE: James Wilson de Manchester United lors de la Premier League 2 entre Manchester United et Liverpool à Leigh Sports Village le 23 octobre 2017 à Leigh, Greater Manchester. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Salford City a signé le sixième janvier. Les Ammies ont signé l’attaquant James Wilson sur un contrat permanent avec Aberdeen. Il revient au football anglais après un court passage en Ecosse.

L’accord

Salford a annoncé via son site Web qu’il avait signé l’attaquant. Wilson arrive pour des frais non divulgués signant un contrat de 18 mois au Peninsula Stadium.

L’arrivée de Wilson continue la fenêtre occupée de Salford en janvier. Il devient leur sixième acquisition alors qu’ils cherchent à obtenir une place dans la première moitié de leur première saison de Ligue de football.

Wilson est connu des propriétaires de Salford ayant commencé sa carrière à Manchester United. Il a fait quelques apparitions pour United, mais ses blessures ont gâché sa carrière. Les périodes de prêt dans des clubs comme Derby County et Sheffield United n’ont pas fonctionné pour l’attaquant talentueux.

Il a rejoint Aberdeen initialement en prêt en 2018 avant de rejoindre définitivement l’été dernier. Sa saison de prêts l’a vu marquer quatre buts en 24 matchs. Cependant, il a lutté pour le temps de jeu et les buts cette saison. Il n’a pas réussi à marquer pour Aberdeen cette saison et n’a disputé que 11 matches de championnat. Une carrière gâchée par une blessure pour un joueur qui était la prochaine grande chose à Manchester United.

Cependant, il passera à la Ligue Deux et espère maintenant gagner du temps de jeu et marquer des buts. Il rejoint un club qui connaît ses capacités avec Gary Neville, Ryan Giggs et Paul Scholes tous impliqués avec Salford.

Wilson cherche à reconstruire sa carrière et un déménagement à Salford convient certainement à toutes les parties. Salford a manqué d’options d’attaque; les propriétaires connaissent ses capacités et le joueur lui-même peut retourner à ses racines. C’est une décision qui pourrait être fantastique si Graham Alexander peut libérer son potentiel et prouver pourquoi Manchester United l’a déjà si bien noté.

Il pourrait faire ses débuts contre Port Vale demain.

