Salihamidžić voit Kimmich comme «l’un des meilleurs d’Europe»

Ces dernières semaines, Joshua Kimmich va de mieux en mieux. Il a cimenté sa position de milieu de terrain défensif cette saison. Hier, il a prouvé qu’il pouvait aussi jouer au poste de défenseur central, mais pas seulement – il a également marqué le but vainqueur lors de la victoire du Bayern Munich à Gelsenkirchen.

Contre Schalke 04, Kimmich avait un homme de la performance du match: précision de passe de 95%, 15 passes longues sur 19 complétées et le but gagnant – le tout en tant que défenseur central! Kimmich est vraiment le parfait polyvalent. Ses performances ont attiré l’attention du directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidžić. Brazzo a fait l’éloge de Kimmich et, selon Bild, l’a déclaré comme «l’un des meilleurs d’Europe»:

Il peut tout simplement faire. Le garçon est très, très bon. Il est devenu un leader au cours des dernières années. Je lui parle souvent: quand il revient sur ces dernières années, il est devenu une forte personnalité, il s’est amélioré dans chacune de ses forces. Partout où vous le mettez, il est de classe mondiale. C’est ainsi qu’il doit continuer – il a réalisé qu’il doit toujours se concentrer. Il veut gagner chaque match, j’aime ça chez lui. C’est un vrai pro.

Félicitations au milieu de terrain passionné du Bayern. Il semble que Brazzo ait déjà son héritier pour le brassard du capitaine après le retrait de Manuel Neuer. Espérons que Kimmich continuera de le récompenser, lui et toute l’équipe, avec des performances exceptionnelles.