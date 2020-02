Salisu, sur la bretelle de sortie

Mohammed Salisu, dernière «perle» que Sergio González a cultivée à Pucela, continue d’augmenter la liste des équipes qui font un suivi exhaustif. À 20 ans, il est sans aucun doute l’un des centres les plus prometteurs et les plus révélateurs de LaLiga Santander; Son évolution au cours des derniers mois n’est pas passée inaperçue dans de nombreux clubs. Monchi l’a très contrôlé depuis le début de la saison, Valence et Getafe ont déjà envisagé leur signature sur le marché d’hiver récemment fermé et dans les dernières heures, ils parlent de l’intérêt du Real Madrid, Atlético et même le Manchester United.

02/12/2020

Loi du 13/02/2020 à 10:44

CET

Sport.es

Salisu est sur la bretelle de sortie. Dans les bureaux de Valladolid, ils sont conscients qu’il sera difficile de le conserver même s’ils ont déjà transmis au joueur et à son agent l’intention d’ouvrir des négociations pour le renouveler. Le jeune défenseur ghanéen a un contrat jusqu’en 2022 avec une clause de résiliation qui atteint 12 millions d’euros, figure très séduisante pour les «grands». Les techniciens de Valladolid signaient déjà leur transfert en été mais s’assuraient qu’il continuerait une autre saison à Pucela prêté par son nouveau club pour que l’équipe ne perde pas de potentiel.

Sergio González a progressivement poli Salisu jusqu’à ce qu’il soit devenu non seulement un détenteur incontesté à Valladolid, mais également l’un des piliers de l’équipe de Valladolid. L’entraîneur catalan l’a regardé la saison dernière alors qu’il était à la filiale. Il a ouvert les portes de la formation du personnel professionnel et lui a fait ses débuts dans la Copa del Rey en tant que prologue pour lui donner l’alternative dans la campagne actuelle. Salisu n’a pas déçu, il a profité de l’occasion et a parfaitement couvert le transfert de Fernando Calero à Espanyol.

Mohammed Salisu est principalement un footballeur très physique. Solide, puissant dans le jeu aérien en profitant de sa hauteur (dépasse 1,90) et rapide, ce qui lui permet d’anticiper les rivaux et même de s’adapter si les circonstances l’exigent du côté gauche. Avec Sergio González, il s’est beaucoup amélioré à la sortie du ballon (son point le plus faible) et aussi dans la lecture tactique des matchs.

Les «mariées»

Monchi a été le premier à regarder le Ghanéen et presque depuis le premier jour du championnat, ses éclaireurs ont suivi Salisu, vérifiant son évolution. Séville a été la première, mais pas la dernière. Valence et Getafe ont évalué lors du dernier marché d’hiver la possibilité de le signer; Au final, aucune opération n’a eu lieu car Salisu a priorisé de continuer à Valladolid où il a assuré des minutes.

La liste ne cesse de s’allonger et au cours des dernières heures, il est souligné que le L’Atlético de Madrid valorise sa réflexion sur l’avenir (Je lui prêterais un an à Valladolid). Mais aussi Real Madrid. Les Blancs parient depuis longtemps sur les jeunes joueurs et Salisu entrerait dans ce profil. Les 12 millions d’euros de sa clause sont loin des millions payés par les Brésiliens … N’oubliez pas non plus le sensationnel relations entretenues par les présidents Florentino Pérez et Ronaldo.

La dernière équipe qui concerne Salisu est la Manchester United. Les Anglais, curieusement, avaient déjà signé Eric Bailly il y a quelques années, un autre central aux caractéristiques très proches de Salisu et «rehaussé» également par Sergio González à Espanyol.