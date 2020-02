Il Lyon Olympique a obtenu son laissez-passer pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions le dernier jour, après avoir dessiné avec lui Leipzig (2-2). A la fin du match, alors que les joueurs locaux ont célébré le classement, Un adepte de l’équipe attendait la fête.

L’ultra a sauté sur le terrain et a montré une bannière contre le défenseur central Marcelo. Face à cette performance, le président de l’équipe de France, Salles de classe Jean-Michael, a-t-il déclaré après le match: “quand il y a des fans qui appellent un joueur alors que nous nous sommes qualifiés pour le huitième champion ils ne méritent pas de retourner au stade. “

Pour ce que “Le fan qui a pris la bannière contre Marcelo sera sévèrement sanctionné par le club”, commenta les salles de classe.

En outre, le président du club a voulu féliciter le capitaine de l’équipe, Memphis Depay: “Memphis a démontré un caractère extraordinaire en tant que capitaine. Il est un capitaine exemplaire”. Et c’est que lorsque le fan a sauté sur le terrain et a montré la bannière, l’attaquant s’est approché de l’ultra pour retirer l’étiquette, récriminer son attitude et défendre son partenaire.

Avec le match nul contre Leipzig, l’Olympique Lyon termine deuxième de la phase de groupes de la Ligue des champions et entre en huitièmes de finale.