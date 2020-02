“Salut? Ici tout le monde croit en moi, je donnerai 101% et aux jeunes je dis …”

ALFATERNA NUCERIA (SA). Après quatre défaites consécutives, leAlfaterna dans la dernière manche du championnatGroupe d’excellence B il leva la tête, victoire à l’extérieur contre Polisportiva Lioni qui raviva en partie la course au salut du club de Nocerino.

LE FANTASISTE PARLE

Parmi les protagonistes de cette deuxième partie de saison, il y a certainement parmi les rangs de Salerne Vincenzo Di Ruocco, la fierté de la campagne d’achat de décembre du réalisateur Gianluca Cirillo. Le meneur de jeu de nos micros nous raconte ses sentiments et les perspectives de la finale de la saison: «Je ne regrette jamais quand il prend une décision, j’étais conscient de ce que j’aurais à affronter. – commença-t-il – La société me voulait fortement, ils ont satisfait toutes mes demandes et le diesse était vraiment bon pour m’amener ici. Dès le premier jour où j’ai porté le maillot Alfaterna, j’ai pensé que le but du salut était possible, je suis sûr que nous ferons tout pour retrouver le dessus. “

Di Ruocco Vincenzo

POUR LE SALUT JUSQU’À LA FIN

Malgré le classement, le club s’est toujours comporté avec beaucoup de professionnalisme jusqu’à présent: «Malheureusement, nous sommes dans une situation de classement difficile, mais rien n’est compromis et je crois que nous devons louer un club comme Alfaterna, généralement dans des situations comme la nôtre, le les salaires sont chassés par les footballeurs, mais la société se révèle vraiment sérieuse. – continue Di Ruocco – Ici, malgré tout, j’ai trouvé une famille et chaque membre se met à la disposition des autres, du président au personnel, en passant par l’entraîneur. Nous sommes une petite réalité, mais nous ne donnerons rien à personne et nous essaierons de faire ce miracle jusqu’à la fin. Relégation? Si tel devait être le cas, nous allons nous asseoir avec le président et évaluer s’il sera possible de remporter un championnat de promotion, cette entreprise mérite beaucoup. “

Ph Polisportiva Santa Maria, contre Alfaterna

AVERTISSEMENT POUR LES JEUNES

Nous attendons toujours beaucoup de joueurs de qualité, entre autres, Di Ruocco n’a jamais manqué de personnalité et les jeunes joueurs le regardent clairement en difficulté: «Dans le football, on gagne et on perd, je suis l’exemple clair, avec mon talent pourrait certainement faire plus mais je ne crache jamais dans l’assiette où je mange et j’essaye toujours de me remettre en question année après année. Cette année, entre les groupes d’excellence A et B, les buts et les passes n’ont jamais manqué et je n’ai rien à me reprocher. – explique le meneur de jeu – Dans ma carrière, j’ai souvent jeté mon talent, mais le football est ma passion et mon travail “.

SUIVANT TOUT

Dernier commentaire sur le grand sacrifice consenti par le club pour assurer un joueur de qualité capable d’aider l’équipe à atteindre un but à sept points aujourd’hui: «Dès le premier instant, le club, l’entraîneur et ses coéquipiers ont montré qu’ils se soucient beaucoup de moi , Je ne peux les rembourser qu’en donnant 101% en essayant de ne pas les décevoir. Je vais me battre de toutes mes forces pour essayer de faire quelque chose d’impensable, tout le monde le mérite ici, entre autres, maintenant je joue un rôle parfait pour mes caractéristiques dans lequel je peux varier sur tout le front offensif “.