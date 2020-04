“Salzbourg pourrait signer Cristiano Ronaldo s’il le voulait”

Oliver Kragl Il a suscité des attentes avec les déclarations qu’il a faites Red bull. La marque de boissons énergisantes a deux équipes leaders en Europele Salzburg, dans la ligue autrichienne, et le Leizpig, dans la ligue allemande.

29/04/2020 à 20:46

CEST

SPORT.es

Le pouvoir d’achat est tel que le footballeur de Bénévent, qui a joué trois saisons en Autriche, a assuré que “Ils pourraient signer Cristiano Ronaldo s’ils le voulaient”, car ils sont à un autre niveau: “Les différences dans cette ligue sont énormes. Salzbourg exige beaucoup. En Ligue des champions, il a pu tenir tête à Liverpool à Anfield et dessiner un tirage au sort à Naples “. Votre équipe dans le passé, le Ried ne peut pas être comparé économiquement avec eux. Le seul qui soit encore génial est le Rapid Vienna.

Le même pays lui a donné l’occasion de rencontrer Sadio Mané, qu’il loue et qualifie ainsi: “Il est exceptionnel. Rapide, techniquement excellent et sait toujours où aller”. De plus, le Sénégalais est aussi une bonne personne, donc “Il est normal d’être idolâtré à Liverpoolcar il est calme et poli. “Pour lui, ne pas se soucier des voitures ou des montres chères et donner beaucoup d’argent à votre pays pour aider les gens, “montre comment c’est”.

Kragl a eu le temps de discuter de sa carrière professionnelle chez Goal. Son plus beau but était celui qui lui a valu Donarumma à San Siro lors d’un Milan-Frosinone, dans un passage à tabac spectaculaire à partir de 35 mètres loin: “Je sais comment le frapper, au fil des années, j’ai appris. Je n’ai pas les cuisses de Roberto Carlos, mais mon tir est presque aussi fort. Si je devais avoir ses cuisses, la balle exploserait. ”

Kragl retournera en Serie A si la promotion de Bénévent est confirmée, sur le terrain de jeu ou dans les bureaux. L’équipe italienne est un leader exceptionnel avec un avantage de 20 points sur le Crotone, deuxième du tableau.