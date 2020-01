Sam Allardyce affirme que l’as de Tottenham n’essaie pas malgré les commentaires de Mourinho après la victoire de Boro – HITC

Christian Eriksen se rapproche de plus en plus de la porte de sortie de Tottenham Hotspur.

Sam Allardyce a admis qu’il était «surpris» que Jose Mourinho ait lancé Chrisitan Eriksen lors de la victoire de Tottenham 2-1 en FA Cup contre Middlesbrough mardi soir.

L’ancien manager de Premier League a également accusé Eriksen de ne pas avoir essayé et pense que les Spurs auraient dû le vendre cet été – et même si Allardyce pense qu’Eriksen n’a pas essayé, son manager était satisfait de son affichage “ professionnel ” contre Boro et de l’effort qu’il a mis en place pour son équipe, comme cité par Sky Sports.

Tel que rapporté par Sky Sports, il semble que Eriksen se rapproche de plus en plus de quitter Tottenham ce mois-ci avec l’Inter Milan désireux de sécuriser ses services.

S’adressant au débat sur Sky Sports (14/01/20 à 22h15), Allardyce a partagé ses réflexions sur la situation d’Eriksen au club cette saison.

«J’ai été surpris de voir Eriksen [starting] parce qu’il a beaucoup souffert mentalement avec sa propre forme à cause de sa situation contractuelle », a déclaré Allardyce à The Debate.

«Je pense que tout le monde en aurait profité s’il l’avait vendu au début de la saison. Tottenham pour essayer de tirer le maximum de lui, car cela ne va diminuer que s’ils essaient de le vendre.

“Il pourrait bien maintenant conclure un contrat de toute façon et dire:” Je reste “comme Ramsay l’a fait à Arsenal. Sur un pré-contrat. Merci beaucoup! Mais je pense qu’il aurait pu essayer beaucoup plus fort qu’il ne l’a fait. »

Il a été bien établi qu’au cours de l’été qui a suivi la défaite finale de Tottenham en Ligue des champions contre Liverpool, Eriksen a déclaré publiquement qu’il souhaitait quitter le club du nord de Londres.

À l’époque, Mauricio Pochettino était toujours en charge des Spurs alors qu’Eriksen se retrouvait sur le banc à plusieurs reprises.

Même s’il a commencé les matchs ces dernières semaines, cette tendance à partir du banc s’est poursuivie lorsque Mourinho a franchi les portes en novembre, tout comme le manque de forme d’Eriksen.

