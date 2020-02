Sam Allardyce affirme que l’homme d’Everton avait «peur» de rejoindre Arsenal pour une raison – HITC

Carlo Ancelotti a été lié à un déménagement à Arsenal avant de rejoindre Everton.

Sam Allardyce a affirmé que le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, avait «peur» de devenir manager d’Arsenal en raison de ce que cela ferait pour sa «réputation», comme il l’a déclaré au Sports Breakfast Show d’Alan Brazil.

Arsenal et Everton ont nommé leurs nouveaux managers – Mikel Arteta et Ancelotti, à un jour d’intervalle le mois dernier après s’être séparés avec Unai Emery et Marco Silva.

Les Gunners ont mis beaucoup plus de temps à trouver le bon homme pour prendre le relais aux Emirats après avoir limogé Emery en novembre, et bien que le club du Merseyside ait également été méthodique dans leur approche, ils ont été beaucoup plus rapides à apporter un nouveau visage à travers les portes de Goodison Park.

Néanmoins, s’adressant au Alan Brazil Sports Breakfast Show sur TalkSport (11/02/2020 à 6h50), Allardyce a été demandé pourquoi Ancelotti, qui se porte bien et prospère à Everton, n’a pas décidé de prendre l’Arsenal travail à la place.

“Je ne pense pas qu’Arsenal lui ait demandé”, a déclaré Allardyce à TalkSport. “Effrayé [to go to Arsenal] à cause de sa réputation et de ce que cela pourrait faire. Everton, en termes de dépenses, compte parmi les meilleurs au cours des deux dernières années.

“Everton dépense d’énormes sommes d’argent [compared to Arsenal]. Ancelotti, je pense qu’on lui promettrait qu’il pourrait aller signer certains des meilleurs jeunes joueurs. Il y a déjà fait allusion lorsqu’il parle. “

Compte tenu du précédent record d’Ancelotti – comme l’AC Milan, le Real Madrid et le PSG, il aurait été logique que quelqu’un comme Arsenal jette un œil à l’Italien.

Mais rien ne s’est concrétisé dans les semaines où le club du nord de Londres cherchait un nouveau visage, alors que le manager de l’époque à Naples avait été limogé de son poste en Serie A, et les Toffees avaient apparemment la chance de prendre ses services.

Ancelotti a sans aucun doute eu un impact plus positif sur Everton qu’Areta sur Arsenal jusqu’à présent, mais compte tenu de la congestion de la table de Premier League, cela peut changer en quelques matchs.

Arsenal, qui a joué un match de moins, compte cinq points de retard sur la septième place d’Everton dans le tableau de Premier League, le duo devant verrouiller les cornes le 23 lorsque l’équipe d’Ancelotti reviendra de ses vacances d’hiver.

La défaite du club du nord de Londres pourrait s’avérer coûteuse pour Arteta, car une finale de Ligue des champions est hors de vue pour eux, mais ils peuvent toujours obtenir une place en Ligue Europa.

