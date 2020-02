Sam Allardyce énumère les cinq joueurs les plus importants de Liverpool, un homme de 67 millions de livres sterling ne figure pas

Liverpool cherchera à maintenir sa course invaincue ce week-end lors de sa rencontre avec le bas de la table de Norwich City.

Sam Allardyce a nommé les cinq joueurs les plus importants de Liverpool, Virgil van Dik étant, naturellement, son choix numéro un, mais Alisson Becker ne figure pas.

S’adressant au Alan Brazil Sports Breakfast Show sur TalkSport (11/02/2020 à 6h30), Allardyce a été invité à nommer les joueurs les plus importants de Liverpool. C’était son top cinq:

«Van Dijk [is Liverpool’s most important player], il est le numéro un », a déclaré Allardyce à TalkSport. «Ensuite, Salah, Mane et Firmino. Dans cet ordre, pour moi. Et puis Henderson.

Même si Alisson, qui a signé pour Liverpool en 2018 pour un record du monde de 67 millions de livres sterling [BBC Sport], ne figurait pas dans sa liste. Il a fait l’éloge de l’international brésilien pour l’impact qu’il a eu sur une nouvelle défense des Reds très améliorée.

«Le gardien est meilleur que ce qu’il avait auparavant. Et cela fait une énorme différence car l’équipe défensive de Liverpool est devenue aussi bonne que son attaque. Ils ont laissé plus de buts que la saison dernière. Ils ont glissé ici et là, mais ils sont tellement bons maintenant. »

Compte tenu de la performance de Liverpool en Premier League cette saison. Chaque joueur des Reds, de Van Dijk à Trent Alexander-Arnold, pourrait se considérer aussi important les uns que les autres.

Chaque joueur a apporté une qualité et une importance uniques à une équipe, que ce soit la capacité de Fabinho à nettoyer au milieu du parc ou le volume de buts et les objectifs importants que Sadio Mane a marqués pour son équipe.

Les hommes de Jurgen Klopp se rapprochent d’une victoire record en Premier League, et c’est quelque chose qui pourrait les aider en Ligue des champions.

Étant donné que les rues sont dégagées sur le circuit national, cela donne peut-être à Klopp une chance de reposer certains joueurs clés après un affrontement européen exténuant.

Les Reds s’affronteront contre l’Atletico Madrid mardi prochain, et malgré leurs ennuis en Liga, ils restent une équipe très difficile et compliquée à battre.

