Samp, Ferrero: «Je reste en A. Vous ne jouez pas en août, l’année prochaine avec 19 ou 21 équipes» | Serie A

Attaque dure de Massimo Ferrero aux différentes possibilités qui nous attendent pour l’avenir de la Serie A. Le président de Sampdoria a son mot à dire sur diverses questions, notamment liées à l’avenir du monde du football et du championnat: “Je reste en Serie A et je l’écris dans le sang, Je ne suis pas à un point. Si nous étions sous, c’était pareil, je disais les mêmes choses. Allons-nous y aller fin juillet? Avez-vous une idée de ce que cela signifie? C’est un mois de vacances, ainsi qu’en août. Le marché sera un désastre, je ne veux pas y penser “, a déclaré Viperetta sur Radio Radio.” Nous allons jouer en octobre, nous devons faire 8 jours de repos pour jouer aux Européens: quand les faisons-nous? En octobre? Je suis aussi prêt à jouer le matin, peut-être que Dieu mettrait une main sur notre tête et nous repartirions tous. Mais toute l’Italie doit redémarrer, pas seulement le football, car le pays est arrêté maintenant “.

“Tout le monde parle et il serait temps de ne pas parler, de donner des solutions. Chaque jour, nous entendons des problèmes, il n’y a rien à se réjouir ou à rire, il n’y a que beaucoup de confusion et avec la maladie, nous ne pouvons pas plaisanter. Nous l’avons tous sous-estimé“a ajouté Ferrero.” Mes enfants vont tous bien, certains d’entre eux sont déjà sortis, quelqu’un est asymptomatique, mais Dieu nous a aidés aussi. Serie A? Tout le monde ici parle, mais le problème est: quand ces choses recommenceront-elles? Quelqu’un peut-il nous le dire? Non, personne ne sait, nous parlons tous, nous faisons tous de la philosophie, nous faisons tous de la théorie, mais personne ne sait rien. Y a-t-il des gens qui meurent, menons-nous une guerre invisible et parlons-nous de football? Voulons-nous encore parler du football? “

« Les salaires? Les joueurs sont des employés privilégiés et à mon avis soit il y a une loi de l’Etat, soit les joueurs, qui sont des gens de bon sens, devront comprendre avec les clubs ce qu’il y a à faire. Je les autres employés que j’ai sur le spectacle, je les ai tous envoyés en vacances, parce que l’État ne fait rien. Ensuite, dans peu de temps, il y aura des licenciements et à quoi cela sert-il? Nous ne savons pas quand partir. Et quand recommençons-nous, que faisons-nous? C’est là que l’État doit nous donner les outils. ”

Ferrero continue en proposant un scénario: “Faisons une hypothèse, ils nous donnent un mois de préparation à partir du 4 avril, nous arrivons au 4 mai: nous devrons faire douze matchs. Nous arrivons en août. Que se passe-t-il avec le prochain championnat? Et avec les Européens? Nous les avons déplacés et cette façon d’être va bien, il est normal de croire que nous partons, mais ensuite nous devons faire encore huit semaines d’arrêt pour les Européens. Commençons par parler de l’après, pas de l’avant. Giuseppe Conte est une bonne personne, il est là, il va bien, les médecins sont là et nous décalons les contributions de deux mois à un moment où nous ne collectons rien. Mais de quoi parle-t-on? Ils disent qu’il travaille étape par étape, ma question est: quelle est l’utilité de travailler étape par étape? “

“Des vacances aux joueurs aussi? Ils ont un contrat différent, ce sont des travailleurs temporaires, ils ont une philosophie différente et ils partent en vacances à la fin du championnat, quand les magazines aiment voir ce que font ces «miracles». Au cinéma il y a des mecs qui travaillent tous les ans, ils n’ont jamais de vacances car le spectacle ne s’arrête pas et je les mets en vacances car Je dois penser à payer les pères parce que l’argent du gouvernement ne suffit pas. Si vous arrêtez le championnat, vous pouvez jouer contre 19 équipes ou 21. Bénévent qui a 19 points à dire? Il ne peut pas rester et regarder. Scudetto? Je sais que Lotito va me détester mais c’est comme ça que la vie est. La Juve est-elle la première? Ça se termine comme ça. Nous devons poursuivre ces positions telles que nous sommes. C’est la direction à prendre si nous voulons faire le Championnat d’Europe. “