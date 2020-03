Samp, Gabbiadini: ‘Le téléphone est encombré de messages’. Et il plaisante sur le look: «Comme Mattarella …» | Serie A

Manolo Gabbiadini a passé deux semaines intenses. Après le match contre Vérone, sa positivité au Coronavirus est arrivée, ce qui a fait de lui le deuxième joueur de Serie A infecté, le plaçant au centre d’une grande attention médiatique. Aujourd’hui, Gabbiadini a servi la quarantaine, a écrit une lettre passionnante pour Bergame et s’est également consacré à une interview pour Sky: “Je m’excuse pour le look mais je ne peux pas aller chez le coiffeur, comme Mattarella”, plaisante l’attaquant. “Je vais bien et j’ai commencé à m’entraîner à la maison, tout comme ma famille va bien. Avec la Sampdoria, nous avons déménagé pour aider l’hôpital San Martino de Gênes, j’invite les Italiens à aider tous les hôpitaux en ce moment”.

“La question de Bergame m’a beaucoup affecté, car je pense qu’elle a profondément affecté les Italiens et le monde entier”, ajoute Gabbiadini. “Nous devions faire quelque chose, surtout nous qui avons une grande visibilité. Mon Coronavirus? Heureusement qu’il faisait léger, j’ai eu de la fièvre pendant une journée et une forte toux pendant quatre ou cinq ans. Maintenant, je suis négatif, mais bientôt je ferai le deuxième tampon pour être certain Les forces sont de retour, les entraîneurs nous envoient toujours un programme à réaliser le lendemain. ”

Beaucoup l’ont cherché après la nouvelle: “J’ai reçu beaucoup de messages, je n’en ai dépassé que 300 sur Whatsapp, il m’a fallu une semaine pour en disposer. Un message en particulier? Mes anciens coachs”. Pour les fans de la Sampdoria, Gabbiadini sera toujours associé à des souvenirs heureux. “J’ai marqué lors de deux matchs de derby de Gênes, tous deux gagnés par 1 à 0 et cela a toujours été une émotion incroyable, car cela s’est toujours produit sous le Sud. Mais le plus important, dans ces deux matchs, c’était les trois points”.

“Les expériences de Naples et de l’anglais m’ont beaucoup laissé. Six ans se sont écoulés, ils m’ont changé”, explique l’attaquant. “Naples m’a fait vivre des expériences incroyables, y compris la Ligue Europa et le premier but de la Ligue des Champions. Alors que la ligue anglaise m’a beaucoup donné, j’y suis allé sans même connaître la langue et j’ai beaucoup appris. Je suis très satisfait de la Depuis l’arrivée de Ranieri – conclut-il – cela nous a donné beaucoup de sérénité. “