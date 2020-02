Samp, Ranieri: “Les portes fermées sont la mort du football. Mieux vaut reporter”

Des canaux officiels de la Sampdoria viennent les paroles de Claudio Ranieri en vue du match de championnat contre Hellas Verona:

Comment vit le coronavirus?

“Comme une grippe normale. Nous devons être prudents, mais la prévention qui est mise en œuvre est le bon choix qu’en Europe, ils nous copient maintenant.”

Comment évaluez-vous le report du match contre l’Inter avec un esprit froid?

“Il faut de la sérénité pour comprendre que la santé des citoyens passe avant tout”.

Peut-on parler de championnat conditionnel?

“Un peu ‘oui, mais il faut faire une vertu de nécessité même si jouer à huis clos est la mort du football. Un match sans public est irréel car cela ressemble à une séance d’entraînement. Je n’aime pas ça, je préfère reporter le match pour avoir les fans”.

Quel est le lien entre l’équipe et le coronavirus?

“On en parle mais quand on va sur le terrain on ne pense qu’à s’entrainer et à le faire de la meilleure façon possible. L’équipe est concentrée sur son travail et à l’écoute de toutes les pratiques qui nous ont été recommandées”

Des nouvelles sur le front des blessés?

“Colley est complètement rétabli, mais Thorsby et Linetty ne seront pas là. Ils sont sur la bonne voie mais je ne veux pas les risquer.

Quel match ce sera contre Hellas Verona?

“Nous entrons dans le moment décisif du championnat et aux points ils pèsent deux fois. Hellas est la surprise du championnat: ils jouent très bien, avec une sérénité et une tranquillité remarquables. Il va falloir faire un super match pour sortir, avec les fans qui seront très importants. Ce sera une course. difficile contre une équipe avec une grande force physique. Ils sont la sœur d’Atalanta car ils vous poussent toujours en avant et vous attaquent et notre travail de préparation est identique à celui de la semaine avant le match avec la Déesse. “