Samp, Yoshida: ‘Serie A? Ici, les attaquants se jettent … »| Serie A

Interviewé par Il Secolo XIX, le défenseur de la Sampdoria Maya Yoshida confie ses sentiments à l’arrivée en Serie A: “Le premier impact avec les Ferrari était excellent, c’est un stade fait pour le football, ça me rappelle les anglais. Il y a beaucoup de monde, les fans de Sampdoria sont très proches de l’équipe, Ils vous encouragent tout au long du jeu. Ma condition? Je suis prêt à jouer et j’espérais que l’occasion se présenterait, mais je continue d’attendre de bien me préparer. L’engagement est le seul moyen d’avoir des chances. Un détail du football italien qui m’a frappé “Vous devez être prudent, car les attaquants ont tendance à se jeter par terre. En Premier, cela se produit beaucoup moins.”