Sampdoria 0 – 0 Sassuolo

Le match a eu lieu ce dimanche au Luigi Ferraris et qui a fait face à la Sampdoria et à Sassuolo Il a terminé avec un nul nul entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. La Sampdoria face au duel avec le désir de surmonter son score dans le classement après avoir subi une défaite 5-1 lors du match précédent contre le Latium. De la part de l’équipe visiteuse, le Sassuolo est venu de battre 2-1 dans son fief à Torino lors du dernier match organisé. Avec ce tableau de bord, l’équipe génoise se place en seizième position, tandis que le Sassuolo, quant à lui, est quinzième à l’issue de la réunion.

26/01/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

Dans la première moitié, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat 0-0.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé avec un résultat de 0-0.

Lors de la rencontre, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Sampdoria entré par le banc Gianluca Caprari, Ronaldo Vieira et Regini basque remplacer Gastón Ramírez, Bartosz Bereszynski et Lorenzo Tonelli, tandis que les changements Sassuolo étaient Rogerio, Mert Muldur et Filip Djuricic, qui est entré par Hamed Junior Traore, Francesco Caputo et Domenico Berardi.

Pendant les 90 minutes de la réunion, six cartes au total ont été montrées. Par le Sampdoria l’arbitre sanctionné jaune Albin Ekdal, Omar Colley, Bartosz Bereszynski et Manolo Gabbiadini, tandis que l’équipe reggiani admoneste Rogerio et avec du rouge à Federico Peluso.

Après cette égalité à la fin du match, le Sampdoria il était placé en seizième position du tableau avec 20 points. De son côté, le Sassuolo avec ce point, il a obtenu la quinzième place avec 23 points à la fin du match.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur stade. L’équipe génoise le fera contre le Naplestandis que le Sassuolo fera face à la Rome.

Fiche techniqueSampdoria:Andrea Consigli, Jeremy Toljan, Filippo Romagna, Federico Peluso, Giorgos Kyriakopoulos, Domenico Berardi, Manuel Locatelli, Pedro Obiang, Hamed Junior Traore, Jeremie Boga et Francesco CaputoSassuolo:Emil Audero, Bartosz Bereszynski, Lorenzo Tonelli, Omar Colley, Tommaso Augello, Karol Linetty, Morten Thorsby, Albin Ekdal, Gastón Ramírez, Manolo Gabbiadini et Fabio QuagliarellaStade:Luigi FerrarisButs:0-0