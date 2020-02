Sampdoria 1 – 5 Fiorentina

La Fiore consolidé une grande victoire après avoir marqué 1-5 au Sampdoria pendant le match joué dans le Luigi Ferraris ce dimanche. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. La Sampdoria Il est arrivé au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté la victoire 1-3 contre Torino. Côté visiteurs, le Fiorentina perdu par un résultat de 1-2 dans le duel précédent contre le Atalanta. Avec cette défaite, Sampdoria il est resté en dix-septième position après la fin du match, tandis que le Fiore C’est le treizième.

16/02/2020

La réunion a commencé favorablement pour l’équipe florentine, qui a inauguré la lumière avec un peu de Morten Thorsby à la minute 8. Encore une fois, l’équipe visiteuse a marqué, augmentant les distances à travers un but de Dusan Vlahovic à la 18e minute, il était 0-2. Puis il a composé le Fiorentina grâce à un but sur penalty Federico Chiesa près de la conclusion, en 40, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 0-3.

Après la reprise est venu l’objectif de l’équipe visiteuse, qui a élargi les différences avec un nouvel objectif de Dusan Vlahovic, complétant ainsi un double à 57 minutes. Il a encore marqué l’équipe florentine, qui s’est distancée en fixant le 0-5 par un autre but de Federico Chiesa, qui a ainsi réalisé un doublé à la 78e minute. Cependant, l’équipe génoise s’est approchée du tableau de bord grâce au succès du but de but Manolo Gabbiadini quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant la confrontation avec un score final de 1-5.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Ronaldo Vieira, Jakub Jankto et Fabio Depaoli remplacer Andrea Bertolacci, Morten Thorsby et Gastón Ramírez, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Erick Thumb, Marco Benassi et Rachid Ghezzal, qui est entré par Gaetano Castrovilli, Joseph Duncan et Federico Chiesa.

Ce fut un match difficile au cours duquel l’arbitre a expulsé plusieurs joueurs des deux équipes. L’équipe à domicile a subi l’expulsion de Nicola Murru (2 jaunes) pendant que les visiteurs Milan Badelj (2 jaunes). L’arbitre a également averti avec un carton jaune de Nicola Murru, Gastón Ramírez, Omar Colley et Fabio Depaoli par l’équipe locale et Dusan Vlahovic, Milan Badelj et Joseph Duncan par l’équipe visiteuse.

Avec cette victoire, le Fiorentina monte à 28 points et se place à la treizième place du classement. De son côté, le Sampdoria Il reste avec les 23 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Le lendemain, l’équipe de Claudio Ranieri fera face à Intertandis que le Fiorentina sera mesurée par rapport à la AC Milan.

Fiche techniqueSampdoria:Emil Audero, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Lorenzo Tonelli, Nicola Murru, Morten Thorsby (Jakub Jankto, min. 46), Gastón Ramírez (Fabio Depaoli, min. 67), Andrea Bertolacci (Ronaldo Vieira, min. 46), Karol Linetty , Manolo Gabbiadini et Fabio QuagliarellaFiorentina:Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic, Germán Pezzella, Martín Cáceres, Pol Lirola, Milan Badelj, Gaetano Castrovilli (Erick Pulgar, min.67), Joseph Duncan (Marco Benassi, min.71), Dalbert, Federico Chiesa (Rachid Ghezzal, min. 81) et Dusan VlahovicStade:Luigi FerrarisButs:Morten Thorsby (0-1, min. 8), Dusan Vlahovic (0-2, min. 18), Federico Chiesa (0-3, min. 40), Dusan Vlahovic (0-4, min. 57), Federico Chiesa (0-5, min.78) et Manolo Gabbiadini (1-5, min.90)