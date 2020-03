Sampdoria 2-1 Hellas Verona

La Sampdoria ajouté trois points à son casier après avoir gagné 2-1 contre le Verona ce dimanche dans le Luigi Ferraris. La Sampdoria face au match dans le but de retracer son score de ligue après avoir subi une défaite 1-5 lors du match précédent contre le Fiorentina. De son côté, le Hellas Verona récolté un nul nul contre Udinese, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le score, l’ensemble génois est seizième, tandis que le Verona Il est huitième après la fin du duel.

03/08/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

La première partie de la réunion a commencé favorablement pour l’équipe visiteuse, qui a créé la lumière avec un objectif dans son propre objectif de Emil Audero à la minute 32, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 0-1.

Après la reprise est venu l’objectif de la Sampdoria, qui correspondait au match grâce à un but de Fabio Quagliarella à la minute 77. Il a de nouveau marqué l’équipe génoise, qui a tracé un nouveau but depuis le point de penalty de Fabio Quagliarella, qui a complété un doublé juste avant le coup de sifflet final, notamment en 86, clôturant ainsi le match avec un score final de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Sampdoria ils ont sauté du banc Karol Linetty, Federico Bonazzoli et Morten Thorsby remplacer Ronaldo Vieira, Manolo Gabbiadini et Fabio Quagliarella, tandis que les changements du groupe de visiteurs Emmanuel Badu, Giampaolo Pazzini et Eddie Salcedo, qui a sauté sur le terrain pour Valerio Verre, Samuel Di Carmine et Sofyan Amrabat.

L’arbitre a sanctionné sept joueurs avec un carton jaune. Il a montré quatre cartons jaunes à Ronaldo Vieira, Lorenzo Tonelli, Jakub Jankto et Karol Linetty, de la Sampdoria et trois à Samuel Di Carmine, Emmanuel Badu et Pawel Dawidowicz du Verona.

Avec cette victoire, le Sampdoria occupait la seizième place avec 26 points à la fin de la partie, tandis que l’équipe menée par Ivan Juric Il s’est classé huitième avec 35 points.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs en Serie A: le Hellas Verona tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Naples dans son fief tandis que le Sampdoria jouera contre la maison le AS Roma.

Fiche techniqueSampdoria:Marco Silvestri, Amir Rrahmani, Koray Gunter, Pawel Dawidowicz, Claud Adjapong, Matteo Pessina, Sofyan Amrabat, Darko Lazovic, Valerio Verre, Samuel Di Carmine et Mattia ZaccagniHellas Verona:Emil Audero, Bartosz Bereszynski, Lorenzo Tonelli, Maya Yoshida, Tommaso Augello, Fabio Depaoli, Ronaldo Vieira, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Manolo Gabbiadini et Fabio QuagliarellaStade:Luigi FerrarisButs:Emil Audero (0-1, min. 32), Fabio Quagliarella (1-1, min. 77) et Fabio Quagliarella (2-1, min. 86)