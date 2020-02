Sampdoria 2-4 Naples

Il Naples a remporté le Sampdoria 2-4 lors de la réunion tenue lundi au Luigi Ferraris. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédentes rencontres. La Sampdoria Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match Sassuolo. De la part de l’équipe visiteuse, le Naples est venu de battre 2-1 dans son fief à la Juventus lors du dernier match organisé. Après le score, l’ensemble génois est seizième, tandis que le Naples C’est dixième après la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe napolitaine, qui a ouvert son compte de score grâce au succès de l’objectif de but Arek Milik quelques instants après le début du match, à la minute 3. L’équipe visiteuse a encore marqué, augmentant les distances grâce à un peu de Eljif Elmas à la 16e minute, il était 0-2. Mais plus tard, l’équipe génoise à 26 minutes a coupé les distances à travers un peu de Fabio Quagliarella, concluant la première mi-temps avec le score de 1-2.

Après la pause de la première mi-temps est venu le but de l’équipe à domicile, qui a mis les tables avec un objectif de Manolo Gabbiadini à la 73e minute. Naples il a pris de l’avance en mettant le 2-3 à travers un but de Diego Demme à 83 minutes. Par la suite a marqué l’équipe visiteuse, qui a pris ses distances avec un peu de Dries Mertens juste avant le coup de sifflet final, notamment dans les années 90, clôturant ainsi le duel avec un score de 2-4 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs du Sampdoria qui sont entrés dans le jeu étaient Gonzalo Maroni, Federico Bonazzoli et Ronaldo Vieira remplacer Gastón Ramírez, Fabio Quagliarella et Jakub Janktotandis que les changements de Naples étaient Diego Demme, Dries Mertens et Matteo Politano, qui est entré pour remplacer Stanislav Lobotka, José Callejón et Eljif Elmas.

L’arbitre avertit Jakub Jankto, Albin Ekdal, Gastón Ramírez et Karol Linetty par le Sampdoria et à Eljif Elmas, Diego Demme et Matteo Politano par l’équipe napolitaine.

Avec cette victoire à domicile, le Naples Il occupait la dixième place avec 30 points, tandis que l’équipe dirigée par Claudio Ranieri C’était à la seizième place avec 20 points à la fin du match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Torinotandis que le Naples jouera contre lui US Lecce.

Fiche techniqueSampdoria:Alex Meret, Elseid Hysaj, Constantinos Manolas, Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka, Eljif Elmas, Lorenzo Insigne, Arek Milik et José CallejónNaples:Emil Audero, Morten Thorsby, Omar Colley, Lorenzo Tonelli, Tommaso Augello, Gastón Ramírez, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Karol Linetty, Manolo Gabbiadini et Fabio QuagliarellaStade:Luigi FerrarisButs:Arek Milik (0-1, min. 3), Eljif Elmas (0-2, min. 16), Fabio Quagliarella (1-2, min. 26), Manolo Gabbiadini (2-2, min. 73), Diego Demme (2-3, min. 83) et Dries Mertens (2-4, min. 90)