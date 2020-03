Sampdoria, après Gabbiadini coronavirus également pour Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby et dr. Baldari

Sampdoria en difficulté: “L’U.C. La Sampdoria annonce que, suite à la positivité du Coronavirus-COVID-19 de Manolo Gabbiadini, en présence de symptômes bénins, les joueurs d’Omar ont été soumis à un tampon, avec un résultat positif Colley, Albin Ekdal, Antoninus La Gumina, Morten Thorsby et le docteur Amedeo Baldari. Ils sont tous en bonne santé et chez eux à Gênes “.

Sampdoria, 6 infections

« Le U.C. La Sampdoria rappelle qu’elle a immédiatement appliqué toutes les procédures requises par la loi: tous les locaux du club sont fermés, l’équipe, les managers et les employés potentiellement impliqués sont en auto-isolement volontaire à domicile. Il est confirmé que toutes les activités sportives sont suspendues et que les activités organisationnelles essentielles du club sont réalisées à distance.

Le président Massimo Ferrero, les dirigeants, Claudio Ranieri et l’équipe invitent chacun à respecter, avec rigueur et fermeté, les dispositions ministérielles et régionales pour affronter ensemble, avec courage et esprit de sacrifice collectif, cette période. Tout ira bien. Unis nous le ferons. Restez à la maison. ” Ceci est le communiqué de presse officiel publié par le blucerchiati.