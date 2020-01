Sampdoria-Brescia, où regarder le match à la télévision et en streaming: Sky ou DAZN?

Un jour où le carrefour sera le maître, il ne peut y avoir qu’un défi de salut. Sampdoria et Bresciaen fait, ils ont du mal à ne pas battre en retraite. Les hirondelles, cependant, ont une période favorable de leur côté: malgré la défaite à domicile contre le Lazio, le Brescia profité du retour au banc des Corini, rendant la forme la plus adaptée de notre championnat difficile et l’obligeant à tout donner même au-delà du quatre-vingt-dixième. Quant au Sampdoria elle peut être satisfaite de son chemin de poste Di Francesco, avec Ranieri qui a même réussi à arracher une cravate San Siro contre le Milan dernier jour. Les deux équipes arrivent en bonne santé: la lutte pour le salut devient donc de plus en plus serrée.

Sampdoria-Brescia, où regarder le match en direct à la télévision et en streaming

Mario Balotelli, attaquant de Brescia

SAMPDORIA BRESCIA HESGOAL – Brescia-Sampdoria est le défi valable pour la dix-neuvième journée de Serie A. Le match se jouera dans le stade Ferraris de Gênes, le coup de sifflet de départ étant fixé à 15h00 le dimanche 12 janvier. Le match sera diffusé en direct ruisselant sur DAZN ou, si vous avez l’option incluse dans votre abonnement Sky, vous pouvez la voir sur la chaîne 209 de la plate-forme satellite.

Sampdoria-Brescia, les formations probables

Gaston Ramirez, meneur de jeu de la Sampdoria

Ranieri devrait à nouveau s’appuyer sur sa position consolidée jouer en 4-4-2. Proche de l’habitude Quagliarella devrait agir Gabbiadini, avec Caprari sur le banc. Dehors Colley et Ferrari, ils devraient être propriétaires Chabot et regini. Dans les rangées du Bresciaà la place Corini insiste sur son 4-3-1-2. disqualifié Cistana et Tonali, à leur place, il devrait y avoir Mangraviti et Ndoj. Romulo devrait agir comme mezzala, avec Spalek derrière les pointes.

SAMPDORIA (4-4-2) Audero; Bereszynski, Chabot, Regini, Murru; Thorsby, Ekdal, Vieira Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. entraîneur: Ranieri.

BRESCIA (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, chancelier, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Ndoj, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli. entraîneur: Corini.