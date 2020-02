Sampdoria, Chabot: “Moi l’héritier des Skriniar? Nous sommes deux acteurs différents”

Interviewé par le portail 90Min.com, Julian Chabot, Défenseur allemand de la Sampdoria, a son mot à dire sur la comparaison avec Milan Skriniar, arrivé à l’Inter après deux saisons à Blucerchiato: “Milan Skriniar est un excellent défenseur, je l’ai suivi pendant qu’il était ici et il se porte très bien à l’Inter.” Mais la comparaison avec lui ne m’intéresse pas beaucoup, nous sommes deux joueurs différents et chacun a ses propres forces et style de jeu. Je veux grandir et m’améliorer pour atteindre les plus hauts niveaux. Je veux être Julian Chabot, pas le nouveau Milan Skriniar “.