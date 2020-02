Sampdoria, dans les coulisses Eto’o: «Ferrero m’a demandé d’être entraîneur» | Serie A

Samuel Eto’o peut être considéré comme un météore dans l’histoire de Sampdoria. L’attaquant camerounais n’est resté à Gênes que six mois après avoir été longtemps courtisé par le président Massimo Ferrero, particulièrement désireux de l’apporter en Ligurie. À l’époque, Eto’o était plein d’attentes, et pour le convaincre, on parlait même d’un film sur sa vie, produit précisément par Viperetta.

La nuit dernière, cependant, l’ancien Barcelone et l’Inter, hôte de Sky Sport, ont raconté un nouveau contexte de sa relation – en vérité également orageuse – avec le numéro un de Samp. Parlant de sa possible carrière d’entraîneur, Eto ‘a révélé une anecdote: “À la Sampdoria Ferrero a proposé que je devienne entraîneur-joueur, mais à ce moment-là, je n’étais pas prêt, même si un an et demi plus tard, j’occupais ce poste à Antalyaspor. Ce n’est pas une chose simple, même si je suis Eto’o “, a conclu l’ex-avant-centre.