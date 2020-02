Sampdoria et trois autres cinémas Ferrero mis aux enchères | Serie A

Certains problèmes liés aux activités commerciales de Massimo continuent d’émerger Ferrero, qui traversent un moment assez complexe. Outre la situation liée à deux sociétés Viperetta, Eleven Finance et Farvem, propriétaire du Sampdoria il devra également faire face au problème lié à ses cinémas, qui s’est retrouvé aux enchères.

Il y a quelque temps, les nouvelles de la vente aux enchères de quatre multiplexes historiques Romains appartenant au numéro un blucerchiato. Les usines en question sont l’Adriano (prix de base de 27 millions), l’Atlantique via via Tuscolana (près de 11 millions), Rome (2,3) et l’Ambassade à 2,6. Les quatre cinémas seront battus le 7 mai, mais Ferrero en affrontera un nouvelle enchère, pour trois autres multiplexes.

Les trois cinémas supplémentaires, écrit Primocanale, seront le Royal (base de ventes aux enchères 3,7 millions), le Royal 4,1 millions et l’Excelsior, qui est maintenant une salle de bal de 3 millions. Le tribunal de Rome a fixé la «vente sans enchères avec la méthode télématique synchrone mixte» pour la prochaine 8 mai.