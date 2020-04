Sampdoria, Ferrero indécis sur la reprise: peur des causes et des obstacles aux baisses de salaires | Serie A

La Serie A se divise, en attendant le verdict sur la possible reprise du championnat. La décision finale sera connue entre aujourd’hui et demain, tandis que la vidéoconférence plénière entre les présidents et l’UEFA est prévue jeudi. En position d’incertitude, le président de la Sampdoria Massimo Ferrero, indécis sur la ligne du mariage.

Le monde des présidents serait actuellement divisé entre la pro-récupération (Lazio, Juve, Inter, Milan, Sassuolo, Lecce, Rome, Bologna et Fiorentina ainsi que Naples, Cagliari, Atalanta et Verona) et contre, notamment l’Udinese, Gênes, Turin et Brescia . La Viperetta, cependant, selon La Stampa il aurait de nombreux doutes, liés aux nombreux points positifs de Samp mais aussi à la prise de conscience que la reprise entraverait la négociation en cours sur la réduction des salaires. Certains clubs sont déjà parvenus à un accord avec les joueurs, pas la Sampdoria qui est toujours en train de discuter de la manière de diffuser l’accord.

De plus, Ferrero aurait également peur de «représailles». Si les joueurs étaient obligés de jouer, ils pourraient récupérer les clubs en cas d’omissions, de non-conformité ou de nouvelles contagions. Peut-être même avec des poursuites. Une éventualité que les coffres doriens, déjà soulignés par les événements récents, ne peuvent se permettre.