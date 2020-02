Sampdoria: Ferrero obtient … “auto-suspendu” de Bogliasco | Serie A

Plus de visites à Bogliasco pour Massimo Ferrero. Le président de la Sampdoria, naturellement inquiet de la situation de classement du club Blucerchiata, semble déterminé à garantir la plus grande concentration possible aux joueurs de Blucerchiati. Pour cette raison, la Viperetta aurait temporairement suspendu son visites au centre sportif Gloriano Mugnaini, domicile de la Sampdoria à Gênes.

Il sera le seul directeur sportif Carlo Osti pour pouvoir suivre les formations de la Sampdoria. En plus de l’équipe, seule la DS sera admise au Poggio pour garantir la plus grande concentration possible à l’équipe. Il Secolo XIX rapporte également une citation de Ferrero sur le sujet, “Concentration maximale et Bogliasco devient interdit”.