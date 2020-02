Sampdoria Fiorentina

Dimanche prochain à Luigi Ferraris à 15h00, le Sampdoria et la Fiore dans le match correspondant au jour 24 de la série A.

15/02/2020

À 15h09

CET

SPORT.es

La Sampdoria vient avec des esprits renforcés pour le match du vingt-quatrième jour après avoir vaincu le Torino dans le Stadio Olimpico Grande Torino par 1-3, avec des buts de Fabio Quagliarella et Gastón Ramírez. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 23 matchs disputés jusqu’à présent, avec 25 buts en faveur et 38 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Fiorentina a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Atalanta, de sorte qu’une victoire contre le Sampdoria Cela vous aiderait à améliorer votre cheminement de carrière.

En référence aux performances locales, Sampdoria Il a gagné trois fois, a été battu cinq fois et a tiré quatre fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, il se présente donc comme une équipe à domicile faible, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. À la maison, Fiorentina il a remporté trois fois et a été vaincu cinq fois dans ses 11 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade de la Sampdoria Pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux avaient déjà vu leur visage dans le passé au stade de la Sampdoria et le solde est de neuf victoires, trois défaites et sept matchs nuls pour l’équipe à domicile. De plus, l’équipe à domicile a une séquence de trois rencontres invaincues à domicile contre le Fiore. La dernière fois qu’ils ont Sampdoria et la Fiore Dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est conclu avec un score de 2-1 en faveur de la Fiore.

En analysant sa position dans le classement de Serie A, nous voyons que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de deux points. Les locaux arrivent à la rencontre en seizième position et avec 23 points dans le casier. De leur côté, les visiteurs ont 25 points et occupent la quatorzième position du tournoi.