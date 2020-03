Sampdoria, fond Gabbiadini: sa femme l’a convaincu de faire le prélèvement | Serie A

La question est posée: comment Manolo a remarqué Gabbiadini être le deuxième cas positif de Covid-19 en Serie A? La réponse est simple, de la manière la plus banale. Mardi matin, le footballeur de la Sampdoria il s’est réveillé avec les symptômes de la grippe: fièvre, maux de gorge et épuisement. Probablement, dit Il Secolo XIX aujourd’hui, c’était pour Gabbiadini que le footballeur n’aurait même pas fait le tampon. Pour le convaincre, ce n’était pas un défenseur, mais un l’épouse Martina, qui vit avec Manolo et deux enfants, Nicolò et Tommaso. Le partenaire de Gabbiadini a poussé l’ancien Napoli à consulter immédiatement les travailleurs sanitaires, et après une visite rituelle mardi après-midi, un écouvillonnage a été effectué.

Le résultat est arrivé hier, dans la matinée, et a été le plus redouté: Gabbiadini a été testé positif au Coronavirus. Les photos ont été prises immédiatement pour le garçon né en 1991 de Bergame manœuvres préventives. Gabbiadini a immédiatement été hospitalisé à domicile dans son domicile de Nervi, dans la même rue où Giampaolo vivait, entre autres, avec sa femme et ses deux enfants. Personne ne peut sortir, même pas pour faire du shopping. De même, toute la Sampdoria a été placée dans quarantaine, et donc aussi Vérone.