Sampdoria Hellas Verona

Lundi prochain à 20h45 aura lieu au Luigi Ferraris le duel entre les Sampdoria et le Verona lors du vingt-sixième jour de Serie A.

03/01/2020

À 20:49

CET

La Sampdoria atteint le vingt-sixième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre le Fiorentina par un score de 1-5. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 24 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 26 points pour et 43 contre.

De son côté, le Hellas Verona récolté un nul nul contre Udinese, en ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, essayez donc de continuer à ajouter des points à votre casier contre le Sampdoria. À ce jour, sur les 24 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle a gagné dans neuf d’entre eux et ajoute un chiffre de 24 buts encaissés contre 28 en faveur.

En tant que local, le Sampdoria Il a réalisé un équilibre de trois victoires, six défaites et quatre matchs nuls en 13 matchs joués dans son domaine, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui, à leur tour, donnent de l’espoir aux visiteurs. À la maison, Hellas Verona il a gagné trois fois, il a perdu quatre fois et il a dessiné cinq fois dans ses 12 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il doit faire un grand effort dans sa visite au stade de la Sampdoria Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Luigi FerrarisEn fait, les chiffres montrent six victoires et trois matchs nuls en faveur de la Sampdoria. De plus, les locaux ont remporté le plus de temps dans leur stade contre le VeronaEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont joué Sampdoria et le Verona Dans cette compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé 2-0 en faveur des visiteurs.

Actuellement, le Hellas Verona Il se place en tête du classement avec une différence de 12 points par rapport à son rival. La Sampdoria Il arrive au match avec 23 points dans son casier et occupant la dix-septième place avant le match. De son côté, le Hellas Verona Il compte 35 points et occupe la huitième position du classement.