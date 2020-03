Sampdoria-Hellas Verona, a fait connaître les procédures de remboursement des billets

la Sampdoria a annoncé les procédures de remboursement des billets achetés pour la Sampdoria-Hellas de la 26e journée de Serie A: “UC Sampdoria annonce que les remboursements des billets achetés pour la Sampdoria-Hellas Verona, le match est valable comme 26e jour de la Serie A Au TIM 2019/20, ils commenceront à partir de 16h00 le lundi 9 mars et se termineront à 18h30 le samedi 14 mars des manières suivantes: En ligne Pour les achats effectués en ligne ou via le Call center: tous les billets achetés via Internet seront automatiquement Remboursé. Le remboursement du montant sera effectué sur la carte de crédit utilisée pour l’achat. Points de vente. Pour les achats effectués dans les points de vente du réseau Listicket-Ticketone: il sera nécessaire de retourner les billets originaux au même point de vente où ils se trouvaient. Le remboursement sera effectué en espèces Service Center Pour les achats effectués au Sampdoria Service Center via Césarée: ils doivent être retournés tickets originaux au point de vente (heures continues, 9h30-18h30, du lundi au samedi). Le remboursement sera effectué en espèces. “