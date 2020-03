Sampdoria, la quarantaine se termine demain: les étrangers rentrent chez eux | Serie A

la Sampdoria commence à la fin de quarantaine forcé auquel ont été soumis tous les joueurs et membres du personnel qui sont entrés en contact avec Gabbiadini et les autres joueurs infectés. La positivité a été constatée le 11 mars, ce qui signifie que demain les joueurs de la Sampdoria pourront revenir s’occuper des activités de base, comme le shopping et plus généralement sortir de l’isolement.

Ces jours-ci, une réunion spéciale avait été organisée pour répondre aux besoins des joueurs et de leurs familles.groupe de travail»de la Sampdoria, qui a pris soin d’apporter les achats, les nécessités de base et tout le reste dans les maisons des joueurs. Gabbiadini et les autres seront désormais soumis à un nouveau tampon et, s’ils sont négatifs, la mesure pourrait cesser.

En attendant, écrit Il Secolo XIX, certains joueurs peuvent demander à Samp d’aller passer la période d’isolement à la maison. Il devrait notamment y avoir étrangers de demander à pouvoir rentrer chez eux, également parce qu’il est peu probable que la reprise de la formation ait lieu début avril.