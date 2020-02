Sampdoria Naples

Lundi prochain à 20h45 aura lieu au Luigi Ferraris le duel entre les Sampdoria et le Naples pendant le vingt-deuxième jour de la série A.

La Sampdoria fait face à la réunion de la vingt-deuxième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir égalisé 0-0 contre le Sassuolo dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 21 matchs disputés jusqu’à présent en Serie A, avec une séquence de 20 buts en faveur et 33 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Naples réussi à vaincre le Juventus 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Piotr Zielinski et Lorenzo Insigne, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade du Sampdoria. Avant ce match, le Naples Il avait gagné dans sept des 21 matchs disputés en Serie A cette saison, avec 30 buts en faveur et 29 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe locale, Sampdoria Il a un équilibre de trois victoires, quatre défaites et quatre nuls en 11 matchs joués dans son domaine, vous devrez donc bien défendre votre porte si vous ne voulez pas perdre plus de points dans la compétition. À la maison, Naples Il a gagné trois fois, a été battu trois fois et a fait match nul quatre fois lors de ses 10 matchs auxquels il a joué jusqu’à présent. C’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce qui devrait Sampdoria Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de la SampdoriaEn fait, les chiffres montrent six victoires, neuf défaites et quatre nuls pour l’équipe à domicile. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans cette compétition a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un score de 2-0 favorable à Naples.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par sept points en faveur de Naples. À ce moment, le Sampdoria Il compte 20 points et est en seizième position. En revanche, les visiteurs sont en dixième position avec 27 points.