Sampdoria-Napoli, Tonelli bloqués: les chiffres | marché

Restez coincé en ce qui concerne Sampdoria l’histoire liée à l’achat de Lorenzo Tonelli, défenseur central appartenant à la Naples que les Blucerchiati traitent depuis un certain temps. Le problème, comme on le sait, est lié aux différentes conditions proposées par les Blucerchiati et les Azzurri, ainsi qu’aux relations entre Ferrero et De Laurentiis.

Selon Tuttosport, les dirigeants napolitains seraient restés extrêmement pris la peine de l’histoire de la saison dernière, lorsque les apparitions de Tonelli s’étaient éclaircies pour ne pas déclencher l’obligation de rachat, attendue après 21 jetons. Pour cette raison, Naples offre des conditions non négociables, par exemple un remboursement obligatoire à 3 millions, tandis que Doria offre 2. La distance est largement franchissable, mais pour le moment elle existe et influencerait l’opération.