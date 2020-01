Sampdoria, offerte par la Fiorentina pour Caprari: les détails | marché

Le marché prend vie Sampdoria quant aux sorties possibles: le nom chaud, après le départ de Murillo, est celui de Gianluca Caprari, qui aime parme, est suivi de Sassuolo mais il est également particulièrement intéressant de Fiorentina, à la recherche d’une deuxième astuce après avoir fermé le hit Cutrone.

Selon Sky Sport, le Viola a également a présenté aujourd’hui une première offre au blucerchiati pour le footballeur né en 1993. Le club Commisso aurait mis dans l’assiette 1 million d’euros pour le prêt, plus 6-7 millions d’euros pour la rançon. La Fiorentina, comme mentionné, sera confrontée à la concurrence de Sassuolo, qui travaille pour le joueur depuis un certain temps. Reste à comprendre la volonté de Caprari lui-même et de son entourage, ainsi que celle de la Sampdoria, et la volonté éventuelle du club blucerchiato de traiter le cession d’un footballeur considéré comme important par Ranieri.