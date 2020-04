Sampdoria, Osti et Pecini sont sur le point d’expirer: la situation | marché

Le problème des coronavirus affectera également le marché des transferts et les négociations. Le nœud concerne les contrats arrivant à échéance, non seulement des joueurs mais aussi des managers. Dans le Sampdoriapar exemple, les situations à surveiller sont celles du directeur sportif Carlo Osti et le responsable du dépistage Riccardo Pecini, avec un contrat expirant le 30 juin. Si vous dépassez cette date, vous devrez trouver une solution.

En réalité, compte tenu de la relation entre Osti et Pecini et Ferrero, on aurait pu s’attendre à une renouvellement déjà en octobre, peut-être avec l’annonce de Ranieri en tant que nouveau technicien, peut-être liée à l’éventuel salut. Ce n’était pas le cas, et selon Il Secolo XIX l’explication devrait être recherchée dans le «gel» entre Ferrero et Romei de l’époque.

La Sampdoria se retrouve désormais avec deux dirigeants à échéance difficile. C’est un cas unique pour la Serie A, très délicat car il implique également le présent sous divers aspects. L’un concerne les footballeurs, qui ils savent qu’ils ont affaire à des cadres qui expirent, l’autre la programmation. Le marché et la prochaine saison seront organisés à l’avenir, mais généralement pendant cette période, les premières pistes et les premières négociations sont battues, profitant également des canaux propres à chaque manager.

Ils viendraient signes positifs en vue de prolonger Ferrero, cependant, il faudra maintenant trouver la place en s’asseyant à une table, également pour dresser un bilan des attentes et des programmes. Peut-être, ajoute le journal, la Viperetta considère renouvellement à prix réduit avec les gestionnaires, très proche de Samp et du sommet de Corte Lambruschini. Mais eux non plus, comme les joueurs, continueront à travailler au-delà du 30 juin en l’absence de contrat.