Malgré un avenir incertain pour les entreprises et la lutte pour le salut a pris vie, le Sampdoria a déjà commencé à planifier des mouvements pour la prochaine saison. La nouvelle la plus surprenante en ce sens est celle relative à l’accord pour le milieu de terrain offensif classe 2000 Mikkel Damsgaard, propriété de la Nordsjælland.

Le joueur est un footballeur en permanence dans l’équipe nationale des moins de 21 ans du Danemark, et déjà un point fixe du club de Farum, avec lequel il a totalisé 19 apparitions cette saison assaisonné de 6 buts et 2 passes décisives. L’année dernière, cependant, le butin avait été encore plus important en termes de services gagnants: 41 jetons de présence entre le championnat et les coupes, 2 buts et 10 passes pour envoyer les coéquipiers en ligne. La Doria a un peu surpris la Compétition de club anglais, clôture du coup pour juin. Damsgaard restera à Nordsjaelland jusqu’à la fin du championnat, puis il atteindra la retraite d’été de la Sampdoria.