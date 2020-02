Sampdoria, Quagliarella et Jankto blessés: il y a de l’optimisme | Serie A

Hier là-bas Sampdoria elle est retournée à la formation à Bogliasco, et tous les yeux étaient logiquement concentrés sur Fabio Quagliarella et sur Jakub Jankto. Les deux joueurs avaient quitté le match contre Napoli à cause d’une blessure, et en particulier les conditions de l’attaquant ont fait que les supporters ont retenu leur souffle.

Dans la formation dirigée par Ranieri, le personnel de santé s’est beaucoup concentré sur récupération de l’attaquant et du milieu de terrain. Quagliarella et Jankto ont été soumis à physiothérapie, dans le but de résorber les problèmes physiques pour les mettre à disposition samedi, à l’occasion du voyage à Turin.

Les deux ont ensuite joué un rôle dans Je travaille avec l’équipe, et cela augure bien pour le match à l’extérieur contre les grenades. En bref, l’optimisme fuit de Bogliasco; serrant les dents, Quagliarella et Jankto pourraient même revenir. La séance d’aujourd’hui et celle prévue pour demain sont décisives.