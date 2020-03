Sampdoria, Ranieri: “C’était un jeu surréaliste. Jouez-vous toujours? Je réponds en tant que Klopp”

Claudio Ranieri, technicien du Sampdoria, a parlé aux microphones Sky Sport à la fin du succès contreHellas Verona: “Nous jouions contre une équipe qui vous presse, ce n’était pas facile de s’y attaquer”.

Victoire importante?

“Aujourd’hui, il n’y avait pas de fans, vous avez entendu tout ce que je dis normalement (rires, ndlr). C’était un jeu surréaliste, c’est: nous sommes des professionnels, nous continuons aussi longtemps que nous le pouvons”.

Qu’avez-vous dit à Quagliarella?

“Nos trucs de football, rien de spécial”.

Vous trouvez souvent l’objectif à la fin.

“La beauté du football est le but. Il y a un besoin pour ceux qui les mettent. Fabio récupère sa séquence de réalisation, il s’entraîne bien et est déterminé. Il devait sortir”.

Comment l’équipe a-t-elle changé?

“Quand j’ai changé le système de jeu et j’ai joué avec les cinq aussi. Nous avions une autre image sur le terrain.”

Comment les joueurs se sont-ils comportés?

“C’est difficile, je suis allé à Milan pendant deux matchs et je n’ai pas joué. Garder les joueurs sous intensité n’est pas facile, mais le but nous a fait entrer dans le match. Je ne savais pas ce que je devais penser, j’ai dû faire la rencontre et j’ai préféré faites-le au stade. Jouez-vous toujours? Je pense que comme Klopp, je suis entraîneur. Ceux qui doivent décider doivent le faire pour la citoyenneté et clairement “.