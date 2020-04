Sampdoria, Ranieri: “Serie A déformée, mais si on commence on le fera avec 5 changements”

Des déclarations fortes, surtout si elles sont faites par une joue de football

Italien et européen comme Claudio Ranieri:

parlé aux microphones de Radio Anch’io

Sport l’entraîneur romain a exposé ses pensées non triviales sur la Serie A, comment redémarrer

et a également fait une proposition importante: utiliser plus de boîtes de vitesses

spécifique cinq, afin de faire reprendre le souffle aux joueurs, surtout si vous devez

jouer, en moyenne, tous les trois jours.

Redémarrez, mais avec quelques modifications

Claudio Ranieri, qui a parlé à la radio, a parlé de la situation tragique à Sampdoria: l’équipe la plus infectée de notre ligue qui aura certainement du mal à reprendre l’entraînement, probablement plus que les autres équipes. “Ce n’était pas agréable d’entendre mes garçons, beaucoup affectés par le virus. Maintenant, ils se rétablissent, c’est vrai, et c’est la chose la plus importante. “

Difficile, voire impossible, de ne pas demander à un entraîneur du calibre de Ranieri, s’il ait ou non accepté de relancer le championnat; l’entraîneur de Dorian est intervenu la jambe tendue, prenant une position forte et claire: “De retour sur le terrain? Je suis d’accord avec tout ce qu’ils nous disent de faire, mais le championnat est maintenant déformé. Nous venons d’un vrai arrêt, il y aura ceux qui reviendront sur le terrain plus forts qu’avant et qui ne le feront pas. Nous partons tous de zéro, il est imprévisible ce qui se passera, toujours si nous devons retourner jouer. Bien sûr, mieux vaut jouer que ne pas le faire: il ne serait pas juste que le salut ou le Scudetto ne se soient pas décidés sur le terrain. Mais ce serait quand même un championnat déformé. “

Ranieri a ensuite essayé de lever les yeux, non seulement sur la Serie A, mais aussi sur les ligues mineures qui, selon beaucoup, ne bénéficient pas des garanties et protections nécessaires pour aller de l’avant: «Le football n’est pas seulement Serie A. De nombreux clubs de Serie C connaissent de graves difficultés économiques, il en va de même pour de nombreuses entreprises en dehors du monde du football. Comment le ballon changerait-il s’il ne retournait pas sur le terrain pour terminer la saison? Je n’en ai aucune idée, c’est sûr qu’il y aurait du mécontentement. C’est une patate chaude, Je laisse le soin à ceux qui, un jour, devront éventuellement prendre cette décision “.

La proposition

Cependant, Ranieri a également lancé une proposition tout à fait intéressante, notamment pour revenir presque sur la pointe des pieds à la normalité de notre football, insérer cinq substitutions, comme ils envisagent de le faire en Angleterre, afin que les joueurs puissent reprendre leur souffle, ils peuvent lentement prévoyez de revenir à leurs normes physiques et sportives et d’éviter de prendre des risques vraiment inutiles. “J’ai lu ça en Angleterre, ils envisagent d’introduire les 5 substitutions par match en cours, pour protéger les joueurs en cas de récupération. Vous souhaitez revenir sur le terrain? Rentrons. Vous voulez jouer trois matchs par semaine? D’accord. Mais certains gars infectés par le virus, une fois guéris, sont devenus positifs lorsqu’ils ont recommencé à s’entraîner. Et puis il peut aussi y avoir des problèmes cardiaques: il est trop risqué de laisser jouer ces athlètes, quelques semaines après la récupération, trois fois par semaine “.

Une proposition innovante et probablement aussi utile si oui

veut vraiment recommencer. Nous verrons quelles implications cela aura et comment elle sera prise par qui

dirige le système de football.