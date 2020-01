Sampdoria, Tonelli déverrouille: Gênes sur Masiello | marché

L’opération défenseur sur l’axe Bergame-Gênes-Naples est déverrouillée. Les protagonistes sont quatre sociétés, à savoirAtalanta, le Sampdoria, le Gênes et le Naples, et aussi deux footballeurs, Lorenzo Tonelli et Andrea Masiello. Les deux défenseurs étaient recherchés depuis longtemps par la Sampdoria: le club Sampdoria, dans une situation d’urgence concernant le département arriéré, il avait visé le joueur bleu, mais les difficultés d’accès à l’ancien Empoli avaient également rendu le profil de Masiello d’actualité.

Dans les dernières heures, cependant, il y aurait eu une nouvelle tournure: selon Sky Sport, la négociation pour Tonelli entre Doria et De Laurentiis aurait définitivement débloqué, même s’il y aurait encore une distance minimale entre Sampdoria et Napoli. Entre l’offre et la demande, ils danseraient 200 mille euros, alors qu’il y aurait un accord sur la formule de transfert, c’est-à-dire le prêt assorti d’une obligation de remboursement. L’accord pourrait déjà atteindre la fumée blanche demain.

La nouveauté Tonelli aurait également relancé une autre opération, à savoir celle liée à l’avenir de Masiello. Samp avait demandé à Atalanta le joueur, au cas où l’affaire Tonelli ne devrait pas atteindre une fumée blanche, Doria pourrait retourner à l’ancien Bari, mais devrait en fait faire face à une sorte de derby du marché avec Gênes. Le rossoblù aurait déjà trouvé l’accord avec les Nerazzurri sur la base de 2 millions d’euros, et Atalanta donnerait la priorité au Griffin puisque Preziosi propose l’achat pur et simple. Demain, l’agent de Masiello rencontrera Gênes pour parfaire l’affaire.