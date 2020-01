Sampdoria, Tonelli rouvre | marché

Nouvelle tournure dans l’histoire impliquant Lorenzo Tonelli, le Sampdoria et Napoli. Ces derniers jours, la négociation semble bien engagée, du moins jusqu’à la fermeture momentanée du club italien: le patron De Laurentiis semblait s’être raidi avec son collègue Ferrero en raison du non-rachat l’an dernier par Samp pour l’ancienne centrale d’Empoli. L’opération a été considérée comme définitivement ignorée, du moins jusqu’aux dernières heures.

Maintenant, cependant, selon Sky Sport, l’accord aurait rouvert et l’accélération pourrait même conduire à une fumée blanche dans les prochains jours. La nouvelle fissure serait due à volonté commune des parties concernées de trouver le cadre définitif. Il faudra encore quelques jours pour officialiser l’accord, mais aujourd’hui Doria et Tonelli semblent beaucoup plus proches.